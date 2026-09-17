Обломки БПЛА упали возле школы в Киеве
Днём 17 сентября в Святошинском районе Киева обломки беспилотника упали возле одной из школ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
- В Святошинском районе обломки БПЛА упали возле одной из школ.
- Предварительно, пожара и пострадавших нет.
- Экстренные службы направляются на место.
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину ракетами и 157 дронами. ПВО обезвредила 131 цель.
- В результате ночного удара РФ по Киеву пострадали 20 человек, в том числе двое детей.
- Известно о повреждениях домов, учебных заведений и железнодорожных путей.
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