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Новости Атака беспилотников на Киев
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Обломки БПЛА упали возле школы в Киеве

Последствия удара по Киеву 17 сентября: что известно?

Днём 17 сентября в Святошинском районе Киева обломки беспилотника упали возле одной из школ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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  • В Святошинском районе обломки БПЛА упали возле одной из школ.
  • Предварительно, пожара и пострадавших нет.
  • Экстренные службы направляются на место.

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Что предшествовало?

  • По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину ракетами и 157 дронами. ПВО обезвредила 131 цель.
  • В результате ночного удара РФ по Киеву пострадали 20 человек, в том числе двое детей.
  • Известно о повреждениях домов, учебных заведений и железнодорожных путей.

Автор: 

Киев (27446) Кличко Виталий (4402)
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