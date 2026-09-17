Уламки БпЛА впали біля школи у Києві
Вдень 17 вересня у Святошинському районі Києва уламки безпілотника впали біля однієї зі шкіл.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Віталій Кличко.
- У Святошинському районі уламки БпЛА впали біля однієї зі шкіл.
- Попередньо, без пожежі та постраждалих.
- Екстрені служби прямують на місце.
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну ракетами та 157 дронами. ППО знешкодила 131 ціль.
- Внаслідок нічного удару РФ по Києву постраждали 20 осіб, зокрема двоє дітей.
- Відомо про пошкодження будинків, навчальних закладів та залізничної колії.
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