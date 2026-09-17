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Новини Атака безпілотників на Київ
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Уламки БпЛА впали біля школи у Києві

Наслідки удару по Києву 17 вересня: що відомо?

Вдень  17 вересня у Святошинському районі Києва уламки безпілотника впали біля однієї зі шкіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Віталій Кличко.

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  • У Святошинському районі уламки БпЛА впали біля однієї зі шкіл.
  • Попередньо, без пожежі та постраждалих.
  • Екстрені служби прямують на місце.

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Що передувало?

  • За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну ракетами та 157 дронами. ППО знешкодила 131 ціль.
  • Внаслідок нічного удару РФ по Києву постраждали 20 осіб, зокрема двоє дітей.
  • Відомо про пошкодження будинків, навчальних закладів та залізничної колії.

Автор: 

Київ (17044) Кличко Віталій (2726)
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