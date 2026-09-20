Ворог знову атакує безпілотниками Київ: у Голосіївському районі уламки впали біля житлового будинку, пошкоджено автомобіль
Ввечері 20 вересня окупанти знову атакували безпілотниками Київ. У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкриту територію біля житлового будинку. Пошкоджене авто. Без пожежі. За іншою адресою в Голосієво уламки виявили біля житлового будинку. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.
Він додав, що атака ворога на столицю триває та закликав мешканців столиці перебувати в укриттях.
Що передувало
Напередодні повідомлялося, що внаслідок російської атаки вдень неділі, 20 вересня, у Святошинському районі Києва постраждала жінка.
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