Ворог знову атакує безпілотниками Київ: у Голосіївському районі уламки впали біля житлового будинку, пошкоджено автомобіль

Ввечері 20 вересня окупанти знову атакували безпілотниками Київ. У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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"У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкриту територію біля житлового будинку. Пошкоджене авто. Без пожежі. За іншою адресою в Голосієво уламки виявили біля житлового будинку. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.

Він додав, що атака ворога на столицю триває та закликав мешканців столиці перебувати в укриттях.

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Що передувало

Напередодні повідомлялося, що внаслідок російської атаки вдень неділі, 20 вересня, у Святошинському районі Києва постраждала жінка.

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