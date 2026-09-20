Выборы в двух землях Германии: первые прогнозы указывают на лидерство "АдГ" и "Левых"

Первые прогнозы после закрытия избирательных участков в двух немецких землях показали, что в Мекленбурге-Передней Померании лидирует "Альтернатива для Германии", а в Берлине первое место занимают "Левые".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel со ссылкой на экзит-полы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Мекленбурге-Передней Померании лидирует "АдГ"

По первым прогнозам, в Мекленбурге-Передней Померании "Альтернатива для Германии" получает 37% голосов. "Социал-демократическая партия Германии" набирает 35,5%.

Далее следуют "Левые" с 7,5%. "Зеленые" и "Христианско-демократический союз" получают по 5,5%.

Таким образом, "ХДС" может оказаться на грани прохождения в земельный парламент. Окончательный результат будет зависеть от подсчета голосов.

Читайте также: В Германии планируют обсудить с Россией возобновление поставок газа

В Берлине первое место прогнозируют "Левым"

В Берлине, по предварительным оценкам, больше всего голосов набирают "Левые" — 24,5%.

Второе место занимает "ХДС" — 20%. Далее следуют "АдГ" с 16%, "Зеленые" с 15% и "СДПГ" с 12%.

20 сентября избирательные участки открылись в федеральных землях Берлин и Мекленбург-Передняя Померания.

Накануне опрос FAZ показывал в Мекленбурге-Передней Померании 37% поддержки "СДПН" и 36% "АдГ". Неделей ранее показатель "СДПН" составлял 34%, а "АдГ" — 37%.

Ранее мы сообщали, что рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС Мерца, находящегося у власти в Германии, упал до 18%. Это самый низкий показатель блока за всю историю опросов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерцу грозит отставка на фоне популярности "АдГ" в двух землях, - Politico