Выборы в двух землях Германии: первые прогнозы указывают на лидерство "АдГ" и "Левых"
Первые прогнозы после закрытия избирательных участков в двух немецких землях показали, что в Мекленбурге-Передней Померании лидирует "Альтернатива для Германии", а в Берлине первое место занимают "Левые".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel со ссылкой на экзит-полы.
В Мекленбурге-Передней Померании лидирует "АдГ"
По первым прогнозам, в Мекленбурге-Передней Померании "Альтернатива для Германии" получает 37% голосов. "Социал-демократическая партия Германии" набирает 35,5%.
Далее следуют "Левые" с 7,5%. "Зеленые" и "Христианско-демократический союз" получают по 5,5%.
Таким образом, "ХДС" может оказаться на грани прохождения в земельный парламент. Окончательный результат будет зависеть от подсчета голосов.
В Берлине первое место прогнозируют "Левым"
В Берлине, по предварительным оценкам, больше всего голосов набирают "Левые" — 24,5%.
Второе место занимает "ХДС" — 20%. Далее следуют "АдГ" с 16%, "Зеленые" с 15% и "СДПГ" с 12%.
20 сентября избирательные участки открылись в федеральных землях Берлин и Мекленбург-Передняя Померания.
Накануне опрос FAZ показывал в Мекленбурге-Передней Померании 37% поддержки "СДПН" и 36% "АдГ". Неделей ранее показатель "СДПН" составлял 34%, а "АдГ" — 37%.
- Ранее мы сообщали, что рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС Мерца, находящегося у власти в Германии, упал до 18%. Это самый низкий показатель блока за всю историю опросов.
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Везде есть - СВОЙ ЗЕЛЕНСКИЙ
И везде есть - куча лохов
В Германии КУЧА ,судя по выборам ,все- таки меньше ,чем у нас .
(термінал "північного потоку" тобто)
Колишнє керівництво фірми "Нордстрім" теж заслуговує на всіляку увагу. З боку розвідки і служб безпеки країни (і ЄС).