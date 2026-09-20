Вибори у двох землях Німеччини: перші прогнози вказують на лідерство "АдН" і "Лівих"
Перші прогнози після закриття виборчих дільниць у двох німецьких землях показали, що у Мекленбурзі-Передній Померанії лідирує "Альтернатива для Німеччини", а в Берліні перше місце посідають "Ліві".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Spiegel із посиланням на екзитполи.
У Мекленбурзі-Передній Померанії лідирує "АдН"
За першими прогнозами, у Мекленбурзі-Передній Померанії "Альтернатива для Німеччини" отримує 37% голосів. "Соціал-демократична партія Німеччини" набирає 35,5%.
Далі йдуть "Ліві" з 7,5%. "Зелені" та "Християнсько-демократичний союз" отримують по 5,5%.
Таким чином, "ХДС" може опинитися на межі проходження до земельного парламенту. Остаточний результат залежатиме від підрахунку голосів.
У Берліні перше місце прогнозують "Лівим"
У Берліні, за попередніми оцінками, найбільше голосів отримують "Ліві" — 24,5%.
Другий результат у "ХДС" — 20%. Далі розташувалися "АдН" із 16%, "Зелені" з 15% та "СДПН" із 12%.
20 вересня виборчі дільниці відкрилися у федеральних землях Берлін та Мекленбург-Передня Померанія.
Напередодні опитування FAZ показувало в Мекленбурзі-Передній Померанії 37% підтримки "СДПН" та 36% "АдН". Тижнем раніше показник "СДПН" становив 34%, а "АдН" — 37%.
- Раніше ми повідомляли, що рейтинг консервативного блоку ХДС/ХСС Мерца, який перебуває при владі в Німеччині, впав до 18%. Це найнижчий показник блоку за всю історію опитувань.
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Везде есть - СВОЙ ЗЕЛЕНСКИЙ
И везде есть - куча лохов
В Германии КУЧА ,судя по выборам ,все- таки меньше ,чем у нас .
(термінал "північного потоку" тобто)
Колишнє керівництво фірми "Нордстрім" теж заслуговує на всіляку увагу. З боку розвідки і служб безпеки країни (і ЄС).