В Сумах дроны нанесли удар вблизи многоквартирного дома: погибла женщина
Вечером в воскресенье, 20 сентября, два вражеских дрона нанесли удар вблизи многоквартирного жилого дома в Сумах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Сумской ОГА Олег Григоров.
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В результате атаки погибла женщина, ее 41-летний муж получил многочисленные осколочные ранения.
Раненого мужчину доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.
В результате попаданий также повреждены многоквартирный дом и пять автомобилей.
Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева обломки упали возле жилого дома, поврежден автомобиль.
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