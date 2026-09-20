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Новости Атака БПЛА на Сумы Обстрел Сум
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В Сумах дроны нанесли удар вблизи многоквартирного дома: погибла женщина

Атака на Сумы

Вечером в воскресенье, 20 сентября, два вражеских дрона нанесли удар вблизи многоквартирного жилого дома в Сумах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

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В результате атаки погибла женщина, ее 41-летний муж получил многочисленные осколочные ранения.

Раненого мужчину доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.

В результате попаданий также повреждены многоквартирный дом и пять автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева обломки упали возле жилого дома, поврежден автомобиль.

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