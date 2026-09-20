У Сумах дрони вдарили поблизу багатоквартирного будинку: загинула жінка
Увечері неділі, 20 вересня, два ворожі дрони вдарили поблизу багатоквартирного житлового будинку в Сумах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
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Внаслідок атаки загинула жінка, її 41-річний чоловік отримав численні уламкові поранення.
Пораненого чоловіка транспортували до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.
Внаслідок влучань також пошкоджено багатоквартирний будинок та п’ять автомобілів.
Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі Києва уламки впали біля житлового будинку, пошкоджено автомобіль.
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