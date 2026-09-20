УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8903 відвідувача онлайн
Новини Атака БпЛА на Суми Обстріл Сум
494 1

У Сумах дрони вдарили поблизу багатоквартирного будинку: загинула жінка

Атака на Суми

Увечері неділі, 20 вересня, два ворожі дрони вдарили поблизу багатоквартирного житлового будинку в Сумах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росія вдарила по Сумах: є загибла і поранений

Внаслідок атаки загинула жінка, її 41-річний чоловік отримав численні уламкові поранення.

Пораненого чоловіка транспортували до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

Внаслідок влучань також пошкоджено багатоквартирний будинок та п’ять автомобілів.

Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі Києва уламки впали біля житлового будинку, пошкоджено автомобіль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Київщину: є постраждалий, горять складські приміщення, пошкоджено будівлі підприємства та автомобілі. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

обстріл (36826) Сумська область (4969) Суми (1064) атака (2125) Сумський район (725)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 