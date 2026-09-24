РФ нанесла удар по Киеву во время встречи с конгрессменами по поводу санкций, - Зеленский

Российские войска нанесли баллистический удар по Киеву именно во время его встречи с американскими конгрессменами, на которой обсуждались закон Линдси Грэма и ужесточение санкций против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своём Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Сегодня россияне нанесли баллистический удар по Киеву как раз в тот момент, когда на встрече с конгрессменами мы обсуждали закон Линдси Грэм и необходимость ужесточения санкций. Эту войну Россия без давления не завершит. В то время, когда люди спали, в небе были вспышки от взрывов. Снова основная цель их удара — Киев и гражданская инфраструктура, жилые дома, роддом, энергетика и логистика", — говорится в сообщении.

Зеленский подтвердил, что в столице погибли два человека, ещё шестеро пострадали. Четверо раненых госпитализированы.

С конгрессменами обсуждали санкции и защиту от баллистических ракет

Президент отметил, что вопрос противодействия российским баллистическим ударам он обсуждал с членами Палаты представителей США Брайаном Фицпатриком, Майклом Квигли, Марси Каптур, Джаредом Голденом, Джо Уилсоном и Грегори Миксом.

"Каждая такая атака происходит из-за того, что давление на агрессора так и не стало тотальным, и Россия считает, что может и дальше делать ставку на баллистический террор", — добавил Зеленский.

Зеленский призвал США предоставить перехватчики баллистических ракет

Президент заявил, что Соединенные Штаты имеют возможность усилить реакцию на российские удары.

"Сейчас у Соединённых Штатов есть возможность отреагировать решительно. Нужны перехватчики баллистических ракет, чтобы защитить жизни людей. Нужно ввести санкции против России и тех, кто помогает ей зарабатывать", — отметил Зеленский.

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