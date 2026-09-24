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Новини Ракетна атака на Київ
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РФ завдала удару по Києву під час зустрічі з конгресменами щодо санкцій, - Зеленський

Зеленський: РФ вдарила по Києву під час зустрічі з конгресменами

Російські війська завдали балістичного удару по Києву саме під час його зустрічі з американськими конгресменами, на якій обговорювали закон Ліндсі Грема та посилення санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі заявив президент України Володимир Зеленський.

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"Сьогодні росіяни завдали удару балістикою по Києву якраз тоді, коли на зустрічі з конгресменами ми обговорювали закон Ліндсі Грема та необхідність посилити санкції. Цю війну Росія без тиску не завершить. Тоді, коли люди спали, в небі були спалахи від вибухів. Знову основна мішень в їхньому ударі – Київ та цивільна інфраструктура, житлові будинки, пологовий будинок, енергетика і логістика", - йдеться в повідомленні.

Зеленський підтвердив, що у столиці загинули двоє людей, ще шестеро постраждали. Чотирьох поранених госпіталізували.

Із конгресменами говорили про санкції та захист від балістики

Президент зазначив, що питання протидії російським балістичним ударам він обговорював із членами Палати представників США Браяном Фіцпатріком, Майклом Квіглі, Марсі Каптур, Джаредом Голденом, Джо Вілсоном та Грегорі Міксом.

"Кожна така атака через те, що тиск на агресора так і не став тотальним і Росія вважає, що може далі ставити на балістичний терор", - додав Зеленський.

Зеленський закликав США надати перехоплювачі балістичних ракет

Президент заявив, що Сполучені Штати мають можливість посилити реакцію на російські удари.

"Зараз у Сполучених Штатів є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізувати санкції проти Росії і тих, хто допомагає їй заробляти", - зазначив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27134) Київ (17141) Конгрес США (1222) Повітряні атаки на Київ (1133)
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Топ коментарі
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ПС 500 кВ «Бескудніково»,ПС 500 кВ «Чагіно»,ПС 500 кВ «Очаково»,ПС 500 кВ «Західна»,ПС 500 кВ «Каскадна»-негайно почати знищувати.
Ямальський хрест, Пуровський та Нововренгойський комплекси,Сургутський вузол-мають бути знищені.
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24.09.2026 06:40 Відповісти
+3
Перша сотня балістичних ракет від Понтів Фраєра вже розгортається на позиціях для удару по мацквабаду.💪
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24.09.2026 06:41 Відповісти
+3
А хіба бочка з мазутом не підійде? Бо знищувати будуть тільки її.
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24.09.2026 06:43 Відповісти

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