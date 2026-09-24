Россия атаковала Хмельницкую область дронами: есть попадание в многоэтажный дом
Хмельницкая область с ночи подвергается атакам российских ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны вели огонь по вражеским целям, зафиксированы случаи сбития.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Сергей Тюрин.
В результате российской атаки известно о попадании в жилой многоэтажный дом в областном центре.
На место направили все необходимые экстренные и профильные службы. Специалисты работают над ликвидацией последствий атаки и уточняют масштабы повреждений.
Предварительно, пострадавших нет
По предварительной информации, в результате попадания БПЛА в жилой дом люди не пострадали.
Власти обещают сообщить дополнительные подробности после завершения работы экстренных служб.
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