Россия атаковала Хмельницкую область дронами: есть попадание в многоэтажный дом

Хмельницкая область с ночи подвергается атакам российских ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны вели огонь по вражеским целям, зафиксированы случаи сбития.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Сергей Тюрин.

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В результате российской атаки известно о попадании в жилой многоэтажный дом в областном центре.

На место направили все необходимые экстренные и профильные службы. Специалисты работают над ликвидацией последствий атаки и уточняют масштабы повреждений.

Предварительно, пострадавших нет

По предварительной информации, в результате попадания БПЛА в жилой дом люди не пострадали.

Власти обещают сообщить дополнительные подробности после завершения работы экстренных служб.

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