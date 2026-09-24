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Росія атакувала Хмельниччину дронами: є влучання у багатоповерхівку
Хмельницька область із ночі перебуває під атакою російських ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях, є збиття.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін.
Внаслідок російської атаки відомо про влучання у житловий багатоповерховий будинок в обласному центрі.
На місце направили всі необхідні екстрені та профільні служби. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків атаки та уточнюють масштаби пошкоджень.
Попередньо, постраждалих немає
За попередньою інформацією, внаслідок влучання БпЛА у житловий будинок люди не постраждали.
Влада обіцяє повідомити додаткові деталі після завершення роботи екстрених служб.
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