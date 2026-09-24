Росія атакувала Хмельниччину дронами: є влучання у багатоповерхівку

Хмельницька область із ночі перебуває під атакою російських ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях, є збиття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін.

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Внаслідок російської атаки відомо про влучання у житловий багатоповерховий будинок в обласному центрі.

На місце направили всі необхідні екстрені та профільні служби. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків атаки та уточнюють масштаби пошкоджень.

Попередньо, постраждалих немає

За попередньою інформацією, внаслідок влучання БпЛА у житловий будинок люди не постраждали.

Влада обіцяє повідомити додаткові деталі після завершення роботи екстрених служб.

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