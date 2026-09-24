Сибига встретился с главой МИД Ирана Аракчи: прямой диалог даже в сложных условиях
Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи в ходе Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Что известно?
"В продолжение нашего телефонного разговора в июле я встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломатия — это прямой диалог, даже в сложных обстоятельствах.
Наш разговор был посвящен совместным шагам по предотвращению дальнейшего обострения напряженности между нашими странами", — отметил Сибига.
Стороны договорились поддерживать открытыми имеющиеся каналы связи.
Также министры обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в Европе, а также о различных направлениях мирных усилий.
"Глава МИД подтвердил позицию Украины в поддержку скорейшего восстановления мира и стабильности в обоих регионах", — подытожили в министерстве.
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присвячую нашу розмову спільним крокам.
зелений дегенерат холуй, сибіга.
типу, головний дипломат держави україна.
це, просто п*здець.......