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Новости Отношения Ирана и Украины
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Сибига встретился с главой МИД Ирана Аракчи: прямой диалог даже в сложных условиях

Сибига встретился с иранским министром Аракчи: что обсуждали?

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи в ходе Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

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Что известно?

"В продолжение нашего телефонного разговора в июле я встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломатия — это прямой диалог, даже в сложных обстоятельствах.

Наш разговор был посвящен совместным шагам по предотвращению дальнейшего обострения напряженности между нашими странами", — отметил Сибига.

Стороны договорились поддерживать открытыми имеющиеся каналы связи.

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Также министры обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в Европе, а также о различных направлениях мирных усилий.

"Глава МИД подтвердил позицию Украины в поддержку скорейшего восстановления мира и стабильности в обоих регионах", — подытожили в министерстве.

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Автор: 

Иран (3193) Сибига Андрей (1161)
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Топ комментарии
+11
подякував за шахеди ?..засудили США разом ? )
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24.09.2026 09:30 Ответить
+8
як добре, що я вас зустрів, на продовження нашої телефонної розмови.
присвячую нашу розмову спільним крокам.

зелений дегенерат холуй, сибіга.

типу, головний дипломат держави україна.
це, просто п*здець.......
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24.09.2026 09:35 Ответить
+7
Це як пишут единий міністр МЗС котрий не знає англійську. Почитайте біографію, він до ЗЕбанди у МЗС мав діло тільки з фінансами. От і уявить про що і на якій мові жестів.
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24.09.2026 09:46 Ответить

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