Сибіга зустрівся з главою МЗС Ірану Аракчі: прямий діалог навіть за складних обставин
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з іранським колегою Аббасом Аракчі під час Генасамблеї ООН.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Що відомо?
"На продовження нашої телефонної розмови у липні я зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Дипломатія – це прямий діалог, навіть за складних обставин.
Наша розмова була присвячена спільним крокам задля запобігання подальшому загостренню напруженості між нашими країнами", - зазначив Сибіга.
Сторони домовилися тримати наявні канали комунікації відкритими.
Також міністри обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та в Європі, а також щодо різних треків мирних зусиль.
"Глава МЗС підтвердив позицію України на підтримку якнайшвидшого відновлення миру й стабільності в обох регіонах", - підсумували у міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
присвячую нашу розмову спільним крокам.
зелений дегенерат холуй, сибіга.
типу, головний дипломат держави україна.
це, просто п*здець.......