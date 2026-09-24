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Новини Відносини Ірану та України
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Сибіга зустрівся з главою МЗС Ірану Аракчі: прямий діалог навіть за складних обставин

Сибіга зустрівся з іранським міністром Аракчі: що обговорювали?

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з іранським колегою Аббасом Аракчі під час Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

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Що відомо?

"На продовження нашої телефонної розмови у липні я зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Дипломатія – це прямий діалог, навіть за складних обставин.

Наша розмова була присвячена спільним крокам задля запобігання подальшому загостренню напруженості між нашими країнами", - зазначив Сибіга.

Сторони домовилися тримати наявні канали комунікації відкритими.

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Також міністри обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та в Європі, а також щодо різних треків мирних зусиль.

"Глава МЗС підтвердив позицію України на підтримку якнайшвидшого відновлення миру й стабільності в обох регіонах", - підсумували у міністерстві.

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Автор: 

Іран (3285) Сибіга Андрій (1168)
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Топ коментарі
+11
подякував за шахеди ?..засудили США разом ? )
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24.09.2026 09:30 Відповісти
+8
як добре, що я вас зустрів, на продовження нашої телефонної розмови.
присвячую нашу розмову спільним крокам.

зелений дегенерат холуй, сибіга.

типу, головний дипломат держави україна.
це, просто п*здець.......
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24.09.2026 09:35 Відповісти
+7
Це як пишут единий міністр МЗС котрий не знає англійську. Почитайте біографію, він до ЗЕбанди у МЗС мав діло тільки з фінансами. От і уявить про що і на якій мові жестів.
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24.09.2026 09:46 Відповісти

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