Сибіга зустрівся з главою МЗС Ірану Аракчі: прямий діалог навіть за складних обставин

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з іранським колегою Аббасом Аракчі під час Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

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Що відомо?

"На продовження нашої телефонної розмови у липні я зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Дипломатія – це прямий діалог, навіть за складних обставин.



Наша розмова була присвячена спільним крокам задля запобігання подальшому загостренню напруженості між нашими країнами", - зазначив Сибіга.

Сторони домовилися тримати наявні канали комунікації відкритими.

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Також міністри обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та в Європі, а також щодо різних треків мирних зусиль.

"Глава МЗС підтвердив позицію України на підтримку якнайшвидшого відновлення миру й стабільності в обох регіонах", - підсумували у міністерстві.

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