Ночная атака РФ: продолжаются спасательные операции в Киеве, Одессе и Харьковской области. В ряде регионов сохраняется опасность. ФОТОРЕПОРТАЖ

После массированного российского обстрела в Киеве, Одессе и Харьковской области продолжаются спасательные операции. Во многих регионах Украины по-прежнему сохраняется угроза с воздуха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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"Враг вновь обстрелял жилые дома, энергетическую инфраструктуру, гражданские предприятия и склады. В Киеве российская ракета попала в парковку родильного центра. Погиб человек. Всего в столице известно о 2 погибших и 8 пострадавших", — говорится в сообщении.

В Харьковской области удар пришелся на агропредприятие

Утром российский беспилотник атаковал агропредприятие в Харьковской области.

По предварительной информации, в результате удара погибли семь человек, ещё десять получили ранения.

На месте продолжают работать экстренные службы.

Атака РФ продолжается

В результате массированного обстрела повреждены гражданские объекты в нескольких регионах Украины. Воздушная опасность в части областей сохраняется.

Спасатели, медики и правоохранители продолжают ликвидировать последствия российской атаки и оказывать помощь пострадавшим.





