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Нічна атака РФ: тривають рятувальні операції в Києві, Одесі та на Харківщині. У низці регіонів зберігається небезпека. ФОТОрепортаж

Після масованого російського обстрілу в Києві, Одесі та на Харківщині тривають рятувальні операції. У багатьох регіонах України досі зберігається повітряна небезпека.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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"Ворог знову обстріляв житлові будинки, енергетичну інфраструктуру, цивільні підприємства та склади. У Києві російська ракета влучила в парковку пологового центру. Загинула людина. Загалом у столиці відомо про 2 загиблих і 8 постраждалих", - йдеться в повідомленні.

На Харківщині удар припав по агропідприємству

Вранці російський безпілотник атакував агропідприємство на Харківщині.

За попередньою інформацією, внаслідок удару загинули семеро людей, ще десятеро отримали поранення.

На місці продовжують працювати екстрені служби.

Атака РФ триває

Унаслідок масованого обстрілу пошкоджені цивільні об’єкти в кількох регіонах України. Повітряна небезпека в частині областей зберігається.

Рятувальники, медики та правоохоронці продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки та допомагати постраждалим.

Масований обстріл України: загиблі в Києві та на Харківщині
Масований обстріл України: загиблі в Києві та на Харківщині
Масований обстріл України: загиблі в Києві та на Харківщині

Автор: 

Київ (17141) обстріл (36994) Одеса (5191) Одеська область (4248) Корецький Сергій (151) Харківська область (3253) Одеський район (808)
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