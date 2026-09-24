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Полковник Артем Мартыненко назначен заместителем Главнокомандующего ВСУ

Артем Мартыненко стал заместителем Главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил своим заместителем по вопросам цифровизации Артема Мартыненко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Приказом министра обороны Украины (по личному составу) от 1 сентября 2026 года полковник Артем Мартыненко назначен на должность заместителя Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", — говорится в сообщении.

Что известно?

Артем Мартыненко — специалист в сфере информационных технологий, один из разработчиков и главный архитектор боевой системы DELTA.

Боевая система DELTA используется Силами обороны Украины для получения, обработки и обмена информацией, необходимой для планирования и ведения боевых операций.

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Автор: 

Генштаб ВС (8808) назначение (2296)
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