Полковник Артем Мартыненко назначен заместителем Главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил своим заместителем по вопросам цифровизации Артема Мартыненко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Приказом министра обороны Украины (по личному составу) от 1 сентября 2026 года полковник Артем Мартыненко назначен на должность заместителя Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", — говорится в сообщении.

Что известно?

Артем Мартыненко — специалист в сфере информационных технологий, один из разработчиков и главный архитектор боевой системы DELTA.

Боевая система DELTA используется Силами обороны Украины для получения, обработки и обмена информацией, необходимой для планирования и ведения боевых операций.

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