УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15224 відвідувача онлайн
Новини
2 611 7

Полковника Артема Мартиненка призначено заступником Головнокомандувача ЗСУ

Артем Мартиненко став заступником Головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призначив своїм заступником з питань цифровізації Артема Мартиненка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Наказом Міністра оборони України (по особовому складу) від 1 вересня 2026 року полковника Артема Мартиненка призначено на посаду заступника Головнокомандувача Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Що відомо?

Артем Мартиненко - фахівець у сфері інформаційних технологій, один із розробників та головний архітектор бойової системи DELTA.

Бойова система DELTA використовується Силами оборони України для отримання, обробки та обміну інформацією, необхідною для планування й ведення бойових операцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд призначив Олексія Реву заступником міністра оборони з питань цифровізації

Автор: 

Генштаб ЗС (9085) призначення (1332)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 