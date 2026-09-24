Полковника Артема Мартиненка призначено заступником Головнокомандувача ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призначив своїм заступником з питань цифровізації Артема Мартиненка
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Наказом Міністра оборони України (по особовому складу) від 1 вересня 2026 року полковника Артема Мартиненка призначено на посаду заступника Головнокомандувача Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Що відомо?
Артем Мартиненко - фахівець у сфері інформаційних технологій, один із розробників та головний архітектор бойової системи DELTA.
Бойова система DELTA використовується Силами оборони України для отримання, обробки та обміну інформацією, необхідною для планування й ведення бойових операцій.
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