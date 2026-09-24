Нарушения на 1,9 млрд грн и запоздалые проверки VIP-чиновников: в ЦПК оценили работу НАЗК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции демонстрирует положительные статистические показатели финансового контроля, однако сталкивается с системными проблемами, среди которых — недостаток проактивности, избирательность проверок высших должностных лиц и закрытость деклараций.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, где был представлен альтернативный отчет гражданского общества о прогрессе Украины на пути вступления в Европейский Союз, передает Цензор.НЕТ.

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Результаты проверок и мониторинга образа жизни

В первом полугодии 2026 года по результатам мониторинга образа жизни НАЗК направило в правоохранительные органы 33 материала и обоснованных заключения на сумму более 366,21 миллиона гривен. Для сравнения, за весь 2025 год было направлено 94 материала на сумму более 1,1 миллиарда гривен.

За этот же период Агентство завершило 415 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу:

В 412 случаях выявлены нарушения на общую сумму свыше 1,9 миллиарда гривен.

В правоохранительные органы направлено 228 обоснованных заключений.

25 обвинительных актов о недостоверном декларировании направлены в суд.

21 лицу сообщено о подозрении в недостоверном декларировании, а 1 лицу — в незаконном обогащении.

Критика со стороны гражданского общества

Эксперты отмечают, что риск-ориентированный подход НАЗК на практике часто не работает на упреждение. Значительная часть резонансных проверок инициируется лишь после журналистских расследований или обращений правоохранительных органов.

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Среди характерных примеров:

Дело бывшего чиновника СБУ Ильи Витюка: НАПК начало проверку образа жизни чиновника только после публикации расследования "Следствие.Инфо" об имуществе его семьи. Ранее Агентство не выявляло расхождений между состоянием и доходами чиновника.

Проверка экс-главы ОП Андрея Ермака: формально начавшись еще 3 февраля 2025 года, проверка была обнародована лишь через 8 месяцев — и только после его увольнения с должности.

Проверка экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко: была начата лишь 16 марта 2026 года — уже после того, как детективы НАБУ сообщили ему о подозрении.

Отдельной проблемой остается практика перевода в закрытый режим доступа к декларациям должностных лиц в секторе безопасности и обороны. Это создает риск "двойных стандартов" и лишает общество возможности оценить качество проверок. Эксперты настаивают на введении обязательного обнародования обезличенных обобщенных отчетов по результатам проверки таких документов.

В то же время положительные результаты демонстрирует сотрудничество НАЗК с САП и ВАКС в сфере гражданской конфискации:

За первое полугодие 2026 года в САП было направлено 20 материалов на сумму свыше 113 миллионов гривен.

Прокуроры САП подали в ВАКС 10 исков на сумму 51,1 миллиона гривен.

В течение 6 месяцев ВАКС принял 12 решений о признании необоснованными активов на сумму 89,1 миллиона гривен.

Для устранения выявленных проблем аналитики призывают НАЗК усовершенствовать алгоритмы риск-ориентированного отбора, минимизировать "ручное" влияние на начало проверок и обеспечить надлежащий демократический контроль.

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