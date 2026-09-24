Порушення на 1,9 млрд грн та запізнілі перевірки VIP-посадовців: у ЦПК оцінили роботу НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції демонструє позитивні статистичні показники фінансового контролю, однак стикається із системними проблемами, серед яких - брак проактивності, вибірковість перевірок топпосадовців та закритість декларацій.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції, де було презентувано альтернативний звіт громадянського суспільства щодо прогресу України на шляху вступу до Європейського Союзу, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Результати перевірок та моніторингу способу життя

У першому півріччі 2026 року за результатами моніторингу способу життя НАЗК направило до правоохоронних органів 33 матеріали та обґрунтовані висновки на суму понад 366,21 мільйона гривень. Для порівняння, за весь 2025 рік було направлено 94 матеріали на суму понад 1,1 мільярда гривень.

За цей же період Агентство завершило 415 повних перевірок декларацій, відбраних за ризик-орієнтованим підходом:

У 412 випадках виявлено порушення на загальну суму понад 1,9 мільярда гривень.

До правоохоронних органів направлено 228 обґрунтованих висновків.

25 обвинувальних актів щодо недостовірного декларування скеровано до суду.

21 особі повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні, а 1 особі - у незаконному збагаченні.

Критика громадянського суспільства

Експерти зазначають, що ризик-орієнтований підхід НАЗК на практиці часто не працює на випередження. Значна частина резонансних перевірок ініціюється лише після журналістських розслідувань або звернень правоохоронців.

Також читайте: НАЗК провело повну перевірку декларації Галущенка та знайшло там ознаки недостовірних відомостей, - Радіна

Серед характерних прикладів:

Справа ексчиновника СБУ Іллі Вітюка: НАЗК розпочало перевірку способу життя посадовця тільки після публікації розслідування "Слідство.Інфо" про майно його родини. Раніше Агентство не виявляло розбіжностей між статками та доходами посадовця.

Перевірка ексочільника ОП Андрія Єрмака: формально розпочавшись ще 3 лютого 2025 року, перевірка була публічно оприлюднена лише через 8 місяців - і тільки після його звільнення з посади.

Перевірка ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка: була розпочата лише 16 березня 2026 року - вже після того, як детективи НАБУ повідомили йому про підозру.

Окремим викликом залишається практика переведення в закритий режим доступів до декларацій посадовців у секторі безпеки й оборони. Це створює ризик "подвійних стандартів" та позбавляє суспільство можливості оцінити якість перевірок. Експерти наполягають на запровадженні обов'язкового оприлюднення знеособлених узагальнених звітів за результатами перевірки таких документів.

Водночас позитивні результати демонструє співпраця НАЗК із САП та ВАКС у сфері цивільної конфіскації:

За перше півріччя 2026 року до САП направлено 20 матеріалів на понад 113 мільйона гривень.

Прокурори САП подали до ВАКС 10 позовів на суму 51,1 мільйона гривень.

Протягом 6 місяців ВАКС ухвалив 12 рішень про визнання необґрунтованими активів на 89,1 мільйона гривень.

Для усунення виявлених проблем аналітики закликають НАЗК вдосконалити алгоритми ризик-орієнтованого відбору, мінімізувати "ручний" вплив на початок перевірок та забезпечити належний демократичний контроль.

Також читайте: НАЗК перевірить спосіб життя голови Госпсуду Києва Босого після розслідування журналістів щодо елітного майна його родини