Из-за обстрелов РФ произошли отключения электроэнергии в восьми областях, более 600 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, - Минэнерго

Из-за боевых действий и российских ударов по энергетической инфраструктуре часть потребителей в восьми областях Украины остается без электроэнергии. В то же время ограничений в электроснабжении в течение 24 сентября не прогнозируется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

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По данным Минэнерго, вызванные боевыми действиями и обстрелами отключения электроэнергии зафиксированы в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Там, где позволяет обстановка с безопасностью, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

Более 600 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды

Отдельно на состояние энергосетей повлияли неблагоприятные погодные условия. По состоянию на утро без электроснабжения оставались более 600 населенных пунктов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

В Минэнерго отметили, что введение ограничений на электроснабжение 24 сентября не прогнозируется. В случае изменения ситуации потребителям рекомендуется следить за сообщениями операторов систем распределения.

В то же время украинцев призвали по возможности снижать нагрузку на энергосистему в вечерние часы и экономно потреблять электроэнергию в период с 10:00 до 22:00.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в ночь на 24 сентября Россия совершила комбинированную атаку на Украину с применением ракет и ударных беспилотников.

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