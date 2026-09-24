Через російські обстріли є знеструмлення у восьми областях, понад 600 населених пунктів без світла через негоду, - Міненерго
Через бойові дії та російські удари по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у восьми областях України залишається без електроенергії. Водночас обмежень електропостачання протягом 24 вересня не прогнозують.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство енергетики України.
За даними Міненерго, спричинені бойовими діями та обстрілами знеструмлення зафіксовані у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.
Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Понад 600 населених пунктів знеструмлені через негоду
Окремо на стан енергомереж вплинули несприятливі погодні умови. Станом на ранок без електропостачання залишалися понад 600 населених пунктів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
У Міненерго зазначили, що застосування обмежень електропостачання 24 вересня не прогнозується. У разі зміни ситуації споживачам рекомендують стежити за повідомленнями операторів систем розподілу.
Водночас українців закликали за можливості зменшувати навантаження на енергосистему у вечірні години та ощадливо споживати електроенергію в період із 10:00 до 22:00.
- Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у ніч проти 24 вересня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та ударних безпілотників.
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