Через російські обстріли є знеструмлення у восьми областях, понад 600 населених пунктів без світла через негоду, - Міненерго

Через бойові дії та російські удари по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у восьми областях України залишається без електроенергії. Водночас обмежень електропостачання протягом 24 вересня не прогнозують.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство енергетики України.

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За даними Міненерго, спричинені бойовими діями та обстрілами знеструмлення зафіксовані у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Понад 600 населених пунктів знеструмлені через негоду

Окремо на стан енергомереж вплинули несприятливі погодні умови. Станом на ранок без електропостачання залишалися понад 600 населених пунктів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

У Міненерго зазначили, що застосування обмежень електропостачання 24 вересня не прогнозується. У разі зміни ситуації споживачам рекомендують стежити за повідомленнями операторів систем розподілу.

Водночас українців закликали за можливості зменшувати навантаження на енергосистему у вечірні години та ощадливо споживати електроенергію в період із 10:00 до 22:00.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у ніч проти 24 вересня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та ударних безпілотників.

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