258 тысяч военных преступлений РФ, рекордные потери среди гражданского населения и 3,9 млн ВПЛ: обнародован анализ нарушений прав человека

Масштабные нарушения прав человека со стороны Российской Федерации продолжают нарастать с начала полномасштабного вторжения. В июле 2026 года был зафиксирован самый высокий месячный показатель потерь среди гражданского населения с мая 2022 года: 437 погибших и 2 610 раненых в результате боевых действий.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, где был представлен альтернативный отчет гражданского общества о прогрессе Украины на пути вступления в Европейский Союз, сообщает Цензор.НЕТ.

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Военные преступления, квазисуды и депортация детей

По состоянию на август 2026 года украинские правоохранительные органы зарегистрировали более 258 тысяч уголовных дел по факту совершения военных преступлений РФ. В то же время эксперты отмечают, что реальное количество преступлений на временно оккупированных территориях значительно выше из-за их сокрытия оккупационными режимами.

Среди других ключевых фактов нарушений со стороны РФ:

Задержания и исчезновения: по данным Медийной инициативы за права человека, в незаконном заключении на ВОТ и в РФ находятся 2 609 гражданских лиц. Общее количество пропавших без вести гражданских лиц и военнослужащих превышает 114 тысяч человек. Впрочем, в рамках обменов удалось вернуть 9 613 украинцев (из них лишь 464 - гражданские лица).

Квазисудебные преследования: оккупанты зафиксировали не менее 2 441 случая уголовного преследования украинцев и вынесли более 1 700 обвинительных приговоров по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже", "терроризме" или "диверсиях". В марте 2026 года Комиссия ООН квалифицировала эти действия и пытки как военные преступления.

Депортация детей: по данным портала "Дети войны", по состоянию на сентябрь 2026 года было депортировано 20 651 ребенок, из которых удалось вернуть лишь 2 573. Независимая международная комиссия ООН в марте 2026 года впервые подтвердила, что депортация, принудительное перемещение и насильственные исчезновения украинских детей являются преступлениями против человечности.

Положение внутренне перемещенных лиц

По состоянию на 30 июня 2026 года в Украине зарегистрировано 3,9 миллиона ВПЛ, причем 70% из них находятся в положении перемещенных лиц уже более двух лет. Для выживания 87% семей ВПЛ вынуждены прибегать к негативным стратегиям преодоления трудностей: 75% тратят сбережения, 59% сокращают расходы на коммунальные услуги, 53% - на медицину, а 17% имеют задолженность по аренде жилья.

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