258 тисяч воєнних злочинів РФ, рекордні втрати цивільних та 3,9 млн ВПО: оприлюднено аналіз порушень прав людини

Масштабні порушення прав людини з боку Російської Федерації продовжують зростати з початку повномасштабного вторгнення. У липні 2026 року було зафіксовано найвищий місячний показник втрат серед цивільного населення з травня 2022 року: 437 загиблих та 2 610 поранених внаслідок бойових дій.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції, де було презентувано альтернативний звіт громадянського суспільства щодо прогресу України на шляху вступу до Європейського Союзу, інформує Цензор.НЕТ.

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Воєнні злочини, квазісуди та депортація дітей

Станом на серпень 2026 року українські правоохоронні органи зареєстрували понад 258 тисяч кримінальних проваджень за фактом вчинення воєнних злочинів РФ. Водночас експерти наголошують, що реальна кількість злочинів на тимчасово окупованих територіях є значно вищою через їх приховування окупаційними режимами.

Серед інших ключових фактів порушень з боку РФ:

Ув'язнення та зникнення: за даними Медійної ініціативи за права людини, у незаконному ув’язненні на ТОТ та в РФ перебувають 2 609 цивільних осіб. Загальна кількість зниклих безвісти цивільних та військовослужбовців сягає понад 114 тисяч людей. Втім, у межах обмінів вдалося повернути 9 613 українців (із них лише 464 - цивільні).

Квазісудові переслідування: окупанти зафіксували щонайменше 2 441 випадок кримінального переслідування українців та ухвалили понад 1 700 обвинувальних вироків за сфабрикованими звинуваченнями у "шпигунстві", "тероризмі" чи "диверсіях". У березні 2026 року Комісія ООН кваліфікувала ці дії та катування як воєнні злочини.

Депортація дітей: за даними порталу "Діти війни", станом на вересень 2026 року депортовано 20 651 дитину, з яких повернути вдалося лише 2 573. Незалежна міжнародна комісія ООН у березні 2026 року вперше підтвердила, що депортація, примусове переміщення та насильницькі зникнення українських дітей є злочинами проти людяності.

Становище внутрішньо переміщених осіб

Станом на 30 червня 2026 року в Україні зареєстровано 3,9 мільйона ВПО, причому 70% із них перебувають у переміщенні вже понад два роки. Для виживання 87% родин ВПО змушені вдаватися до негативних стратегій подолання скрути: 75% витрачають заощадження, 59% скорочують витрати на комунальні послуги, 53% - на медицину, а 17% мають заборгованість за оренду житла.

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