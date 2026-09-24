Поборы с врачей в Киеве: Ляшко требует реакции городских властей

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отреагировал на дело в отношении руководителей коммунального медицинского учреждения Киева, которых подозревают в систематическом вымогательстве денег у врачей-хирургов. Он призвал городские власти отреагировать на ситуацию и обеспечить защиту работников от давления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко написал в Facebook.

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"Увидел сообщение об абсолютно позорной практике в одной из муниципальных больниц Киева. По информации прокуратуры, руководство учреждения систематически вымогало деньги у врачей за возможность проводить операции. За отказ платить угрожали лишением возможности оперировать, переводом на другую работу и отменой бронирования", — отметил министр.

По словам Ляшко, руководитель больницы не может использовать свою должность для давления на медиков, вымогать деньги за возможность выполнять профессиональную работу или использовать отсрочку от мобилизации в качестве средства шантажа.

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Он также подчеркнул недопустимость вымогательства средств у пациентов за медицинскую помощь, которую уже оплатило государство.

"Такие истории подрывают доверие к медицинской системе, которую ежедневно выстраивают тысячи врачей, честно работающих и спасающих жизни. Позорные действия отдельных людей не должны дискредитировать их работу и бросать тень на все медицинское сообщество", — подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко заявил, что ожидает надлежащей реакции от киевских городских властей, в сферу управления которых входит это медицинское учреждение. По его словам, необходимо исключить дальнейшее давление на сотрудников и обеспечить бесперебойную работу больницы и оказание помощи пациентам.

Минздрав, в свою очередь, готов взаимодействовать с городскими властями и правоохранительными органами по этому делу.

"Врачи, которые сообщают о вымогательстве, давлении или других злоупотреблениях, должны быть защищены от преследования. А каждый руководитель медицинского учреждения должен понимать: управленческая должность — это ответственность, а не право устанавливать собственные противозаконные правила и использовать служебное положение в личных интересах", — добавил Ляшко.

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