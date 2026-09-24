Побори з лікарів у Києві: Ляшко вимагає реакції міської влади

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відреагував на справу щодо керівників комунального медзакладу Києва, яких підозрюють у систематичному вимаганні грошей із лікарів-хірургів. Він закликав міську владу відреагувати на ситуацію та забезпечити захист працівників від тиску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Ляшко написав у Facebook.

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"Побачив повідомлення про абсолютно ганебну практику в одній із комунальних лікарень Києва. За інформацією прокуратури, керівники закладу систематично вимагали гроші з лікарів за можливість проводити операції. За відмову платити погрожували позбавленням можливості оперувати, переведенням на іншу роботу та скасуванням бронювання", – зазначив міністр.

За словами Ляшка, керівник лікарні не може використовувати свою посаду для тиску на медиків, вимагати гроші за можливість виконувати професійну роботу або використовувати бронювання від мобілізації як засіб шантажу.

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Він також наголосив на неприпустимості вимагання коштів із пацієнтів за медичну допомогу, яку вже оплатила держава.

"Такі історії руйнують довіру до медичної системи, яку щодня вибудовують тисячі лікарів, які чесно працюють і рятують життя. Ганебні дії окремих людей не повинні дискредитувати їхню роботу та кидати тінь на всю медичну спільноту", – наголосив очільник МОЗ.

Ляшко заявив, що очікує належної реакції від київської міської влади, до сфери управління якої належить медзаклад. За його словами, необхідно унеможливити подальший тиск на працівників та забезпечити безперебійну роботу лікарні й надання допомоги пацієнтам.

МОЗ, своєю чергою, готове взаємодіяти з міською владою та правоохоронними органами у цій справі.

"Лікарі, які повідомляють про вимагання, тиск чи інші зловживання, мають бути захищені від переслідування. А кожен керівник медичного закладу має розуміти: управлінська посада – це відповідальність, а не право встановлювати власні протизаконні правила та використовувати службове становище у власних інтересах", – додав Ляшко.

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