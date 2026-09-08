Замах на директора клініки репрудоктології в Києві: поліція затримала військового у СЗЧ. ФОТОрепортаж

У Києві затримали військовослужбовця, який перебуває у СЗЧ, за підозрою у причетності до замаху на 71-річного директора столичної клініки репродуктології. За попередньою версією, напад міг бути пов’язаний із конфліктом щодо лікування дружини затриманого у цьому медзакладі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.

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Нагадаємо, подія сталася 3 вересня близько 10:00 біля входу до медичного закладу. Нападник дочекався, коли 71-річний директор клініки вийде з автомобіля, та відкрив по ньому вогонь.

Коли чоловік упав на землю, зловмисник підійшов до нього та продовжив стріляти. Загалом він здійснив щонайменше 23 постріли, після чого втік, вважаючи, що потерпілий загинув

Директор, в якого стріляли, вижив

Попри численні поранення, чоловік вижив. Наразі він перебуває в реанімації.



Одразу після стрілянини правоохоронці розпочали спеціальну поліцейську операцію з розшуку та затримання озброєного нападника.





Нападник - військовий у СЗЧ з Полтавщини

Як повідомив начальник поліції Києва Дмитро Шумейко, до розшуку залучили додаткові сили столичної поліції та бійців спецпідрозділу КОРД.





"Крок за кроком поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його у Шевченківському районі, де він переховувався у квартирі знайомого. Ним виявився 40-річний уродженець Полтавщини, військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ. Під час обшуку у нього вилучили вогнепальну зброю. За попередньою версією слідства, причиною нападу міг стати конфлікт, пов’язаний із лікуванням дружини затриманого у цій клініці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та мотив злочину", - зазначив Дмитро Шумейко.