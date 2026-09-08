Покушение на директора клиники репродуктологии в Киеве: полиция задержала военнослужащего, находящегося в СЗЧ. ФОТОрепортаж

В Киеве задержали военнослужащего, находящегося в СЗЧ, по подозрению в причастности к покушению на 71-летнего директора столичной клиники репродуктологии. По предварительной версии, нападение могло быть связано с конфликтом, связанным с лечением супруги задержанного в этом медучреждении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.

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Напомним, инцидент произошел 3 сентября около 10:00 у входа в медицинское учреждение. Нападавший дождался, когда 71-летний директор клиники выйдет из автомобиля, и открыл по нему огонь.

Когда мужчина упал на землю, злоумышленник подошел к нему и продолжил стрелять. Всего он произвел не менее 23 выстрелов, после чего скрылся, полагая, что пострадавший погиб

Директор, в которого стреляли, выжил

Несмотря на многочисленные ранения, мужчина выжил. Сейчас он находится в реанимации.



Сразу после стрельбы правоохранители начали специальную полицейскую операцию по розыску и задержанию вооруженного нападавшего.





Нападавший - военнослужащий в запасе из Полтавской области

Как сообщил начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко, к розыску были привлечены дополнительные силы столичной полиции и бойцы спецподразделения КОРД.





"Шаг за шагом полицейские установили личность злоумышленника и задержали его в Шевченковском районе, где он скрывался в квартире знакомого. Им оказался 40-летний уроженец Полтавской области, военнослужащий, находящийся в СЗЧ. Во время обыска у него изъяли огнестрельное оружие. По предварительной версии следствия, причиной нападения мог стать конфликт, связанный с лечением жены задержанного в этой клинике. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и мотив преступления", — отметил Дмитрий Шумейко.