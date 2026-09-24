Лубинец о "мобилизации на границе иностранца": мужчину передали Нацполиции после установления его украинского гражданства

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что известно о мужчине, который после пересечения границы оказался в воинской части.

Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, он отметил, что после появления информации о мужчине, который после пересечения украинской границы оказался в воинской части, к нему начали обращаться журналисты.

По его словам, ему удалось выяснить следующее:

Мужчина предъявил на границе паспорт гражданина Израиля. В то же время в ходе проверки было установлено, что он также имеет гражданство Украины.

Мужчину передали представителям Национальной полиции Украины. Это произошло после установления его украинского гражданства и наличия соответствующих сведений в воинском учете.

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Поэтому утверждение о том, что иностранного гражданина мобилизовали непосредственно на пункте пропуска, не соответствует действительности", - подчеркнул Лубинец.

Кроме того, не соответствует действительности также информация о том, что мужчина является отцом шестерых детей. По имеющимся данным, у него есть одна дочь. Еще двое детей - дети его жены, которая проживает в Израиле.

Омбудсмен подчеркнул, что важно отделять факты от предположений и не делать преждевременных выводов.

Он добавил, что продолжает следить за этой ситуацией: "Моя позиция неизменна: любые действия государственных органов, в частности во время мобилизации, должны происходить исключительно в рамках закона и с соблюдением прав человека".

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Что предшествовало

Ранее Госпогранслужба опровергла информацию о якобы мобилизации на границе гражданина Израиля, который возвращался после празднования Рош га-Шана.