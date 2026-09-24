Лубінець про "мобілізацію на кордоні іноземця": чоловіка передали Нацполіції після встановлення його українського громадянства
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що відомо про чоловіка, який після перетину кордону опинився у військовій частині.
Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, він зазначив, що після появи інформація про чоловіка, який після перетину українського кордону опинився у військовій частині, до нього почали звертатися журналісти.
За його словами, він зміг з’ясувати таке:
- Чоловік пред’явив на кордоні паспорт громадянина Ізраїлю. Водночас під час перевірки було встановлено, що він має також громадянство України.
- Чоловіка передали представникам Національної поліції України. Це сталося після встановлення його українського громадянства та наявності відповідних відомостей у військовому обліку.
Тож твердження про те, що іноземного громадянина мобілізували безпосередньо на пункті пропуску, не відповідає дійсності", - наголосив Лубінець.
Крім того, не відповідає дійсності також інформація про те, що чоловік є батьком шістьох дітей. За наявною інформацією, він має одну доньку. Ще двоє дітей - діти його дружини, яка проживає в Ізраїлі.
Омбудсмен наголосив, що важливо відділяти факти від припущень і не робити передчасних висновків.
Він додав, що продовжує стежити за цією ситуацією: "Моя позиція незмінна: будь-які дії державних органів, зокрема під час мобілізації, мають відбуватися виключно в межах закону та з дотриманням прав людини".
Що передувало
Раніше Держприкордонслужба спростовує інформацію про нібито мобілізацію на кордоні громадянина Ізраїлю, який повертався після святкування Рош га-Шана.
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