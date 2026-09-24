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Новини Мобілізація в Україні
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Лубінець про "мобілізацію на кордоні іноземця": чоловіка передали Нацполіції після встановлення його українського громадянства

Лубінець про мобілізацію на кордоні іноземця

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що відомо про чоловіка, який після перетину кордону опинився у військовій частині.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, він зазначив, що після появи інформація про чоловіка, який після перетину українського кордону опинився у військовій частині, до нього почали звертатися журналісти.

За його словами, він зміг з’ясувати таке:

  • Чоловік пред’явив на кордоні паспорт громадянина Ізраїлю. Водночас під час перевірки було встановлено, що він має також громадянство України.
  • Чоловіка передали представникам Національної поліції України. Це сталося після встановлення його українського громадянства та наявності відповідних відомостей у військовому обліку.

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Тож твердження про те, що іноземного громадянина мобілізували безпосередньо на пункті пропуску, не відповідає дійсності", - наголосив Лубінець.

Крім того, не відповідає дійсності також інформація про те, що чоловік є батьком шістьох дітей. За наявною інформацією, він має одну доньку. Ще двоє дітей - діти його дружини, яка проживає в Ізраїлі.

Омбудсмен наголосив, що важливо відділяти факти від припущень і не робити передчасних висновків.

Він додав, що продовжує стежити за цією ситуацією: "Моя позиція незмінна: будь-які дії державних органів, зокрема під час мобілізації, мають відбуватися виключно в межах закону та з дотриманням прав людини".

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Що передувало

Раніше Держприкордонслужба спростовує інформацію про нібито мобілізацію на кордоні громадянина Ізраїлю, який повертався після святкування Рош га-Шана.

Автор: 

Ізраїль (1793) мобілізація (3311) Лубінець Дмитро (803)
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Топ коментарі
+11
А чого він не хоче воювати ? За зєлєнского, нє ?
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24.09.2026 20:10 Відповісти
+5
німця з позбавленим українським громадянством, вже ж як і не було!
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24.09.2026 20:25 Відповісти
+5
Та насрати кого і куди передали. Кравченко втік? Втік? Бабла з нещасної України злупив? Злупив. Продовжуйте ганятися за слюсарями та трактористами,думаючи що вони ніхрена не розуміють.
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24.09.2026 20:26 Відповісти

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