Лубінець про "мобілізацію на кордоні іноземця": чоловіка передали Нацполіції після встановлення його українського громадянства

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що відомо про чоловіка, який після перетину кордону опинився у військовій частині.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, він зазначив, що після появи інформація про чоловіка, який після перетину українського кордону опинився у військовій частині, до нього почали звертатися журналісти.

За його словами, він зміг з’ясувати таке:

Чоловік пред’явив на кордоні паспорт громадянина Ізраїлю. Водночас під час перевірки було встановлено, що він має також громадянство України.

Чоловіка передали представникам Національної поліції України. Це сталося після встановлення його українського громадянства та наявності відповідних відомостей у військовому обліку.

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Тож твердження про те, що іноземного громадянина мобілізували безпосередньо на пункті пропуску, не відповідає дійсності", - наголосив Лубінець.

Крім того, не відповідає дійсності також інформація про те, що чоловік є батьком шістьох дітей. За наявною інформацією, він має одну доньку. Ще двоє дітей - діти його дружини, яка проживає в Ізраїлі.

Омбудсмен наголосив, що важливо відділяти факти від припущень і не робити передчасних висновків.

Він додав, що продовжує стежити за цією ситуацією: "Моя позиція незмінна: будь-які дії державних органів, зокрема під час мобілізації, мають відбуватися виключно в межах закону та з дотриманням прав людини".

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Що передувало

Раніше Держприкордонслужба спростовує інформацію про нібито мобілізацію на кордоні громадянина Ізраїлю, який повертався після святкування Рош га-Шана.