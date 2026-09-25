Адвокаты Порошенко требуют признать его потерпевшим по делу Мудрой

Адвокаты Петра Порошенко обратились в Высший антикоррупционный суд с требованием обязать НАБУ возбудить отдельное уголовное дело в связи с возможным вмешательством в деятельность суда и признать Порошенко потерпевшим. Речь идет о заявлениях защиты относительно возможного влияния на рассмотрение дела о санкциях в Верховном суде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Буквы" со ссылкой на комментарий адвокатов Петра Порошенко и выдержку из материалов дела в отношении Ирины Мудрой, распространенную в сети.

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В материалах дела упоминается влияние на рассмотрение дела о санкциях

Из материалов уголовного производства по операции "Фемида", которые распространяются в СМИ и соцсетях, стало известно, что Ирина Мудрая выполняла указания "сверху" и через голову Кассационного административного суда в составе ВС Игоря Дашутина обеспечила нужный вердикт в пользу Зеленского.

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"Соответствующий разговор Мудрой с ее сообщником Микитасем, зафиксированный в ходе заседания НСРД, содержится на 78–79 страницах первого тома материалов НАБУ к ходатайству об избрании меры пресечения. Это один из протоколов НСРД, где Мудра обсуждает это дело и называет фамилию председателя Кассационного административного суда в составе ВС Дашутина. Как известно, в этом суде рассматривался иск Порошенко против Зеленского об отмене Указа о санкциях. Полтора года судебного процесса представители власти превратили в фарс, а затем под давлением Офиса Зеленского трое из пяти судей подделали нужное власти решение", — отмечает адвокат Игорь Головань.

Что содержит протокол НСРД

Протокол носит название "Беседа Микитася М.В. с Мудрой И.Р. от 11.04.2026 о влиянии на рассмотрение дел о санкциях и выполнении поставленных перед ней задач в обмен на защиту от преследований со стороны правоохранительных органов (а.с. 207 протокола НСРД № 19/8478 от 15.07.2026)".

Таким образом, по мнению адвокатов, в НАБУ и САП квалифицируют действия Мудрой как влияние на рассмотрение дел о санкциях в Верховном суде. Кроме того, речь идет именно о Порошенко, которого, по примеру своего босса, Мудрая пренебрежительно называет "Петя".

"То есть Мудрая подтвердила, что "выполняет указания" относительно санкций, что она занималась этим вопросом в судах и общалась с Дашутиным, чтобы не допустить решения в пользу Порошенко", — отмечает адвокат.

"Ну, я судами занимаюсь (н/д), я общалась, мы же с вами вместе. С Дашутиным общались. Я не (н/д), я уверена, что Дашутин точно нет… Давайте, ну, во-первых, вы мне ставите задачи по судам. Не общаться с судами я не могу, потому что мне нужно выполнять вашу задачу, это во-первых. Я это делаю аккуратно и буду делать аккуратно", – говорит Мудрая.

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"Поскольку действия Мудрой по оказанию влияния на Верховный Суд направлены против Петра Порошенко, соответственно Порошенко как лидер оппозиции должен быть признан потерпевшим в этом уголовном производстве", – считает адвокат Головань.

Защита просит НАБУ зарегистрировать новые уголовные правонарушения

"Мы считаем, что должны быть зарегистрированы дополнительные составы преступления. Мы обратились и в НАБУ, и в Офис генерального прокурора с заявлением об уголовном правонарушении и просим дополнительно зарегистрировать по статье 364 Уголовного кодекса злоупотребление властью или служебным положением. А также по статье 376, которая касается вмешательства в деятельность судебных органов с целью получения несправедливого решения. Мы считаем, что именно этими статьями характеризуется деятельность лиц, которые сейчас являются подозреваемыми в уголовном производстве НАБУ. Надеемся, что эти наши законные требования будут выполнены", – сказал Головань.

Адвокат Илья Новиков добавляет: речь идет не о Порошенко, а о защите всего Верховного Суда, который является последней крепостью, где человек может отстоять свои права. Сломают Верховный Суд – сломают государство, считает Новиков.

"Мы обратились по этому поводу в Высший совет правосудия. Это единственный орган, уполномоченный оценивать деятельность судей и задавать судьям конкретные вопросы. Мы просим, чтобы они задали вопрос господину Игорю Дашутину, действительно ли он после разговора с представительницей Офиса Президента принял такое странное решение, ведь обычно такие решения об отпусках судей таким образом не принимаются", — отметил Новиков.

"Дело о санкциях сейчас находится на рассмотрении Большой палаты Верховного суда. Мы надеемся, что эта ситуация вскрылась не слишком поздно, она поможет нам защитить судей Большой палаты от дальнейшего вмешательства. Ведь условия и обстоятельства, которые обусловили такое вмешательство, никуда не делись.

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Редакция проверила эти заявления и получила подтверждение, что в материалах производства НАБУ действительно есть фрагмент разговора упомянутых лиц о воздействии на судей с целью получения благоприятного для ответчика (президента Украины) решения.