Адвокати Порошенка вимагають визнати його потерпілим у справі Мудрої

Адвокати Петра Порошенка звернулися до Вищого антикорупційного суду із вимогою зобов'язати НАБУ зареєструвати окреме кримінальне провадження щодо можливого втручання у діяльність суду та визнати Порошенка потерпілим. Йдеться про заяви захисту щодо можливого впливу на розгляд справи про санкції у Верховному Суді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Букви" із посиланням на коментар адвокатів Петра Порошенка, витяг з матеріалів провадження щодо Ірини Мудрої, поширений у мережі.

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У матеріалах справи згадують вплив на розгляд санкційної справи

З матеріалів кримінального провадження щодо операції "Феміда", які ширяться у медіа та соцмережах, стало відомо, що Ірина Мудра виконувала вказівки "згори" і через голову Касаційного адмінсуду у складі ВС Ігоря Дашутіна забезпечила потрібний вердикт на користь Зеленського.

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"Відповідна розмова Мудрої з її спільником Микитасем, зафіксована в процесі НСРД, міститься на 78-79 сторінках 1 першого тому матеріалів НАБУ до клопотання про обрання запобіжного заходу. Це один із протоколів НСРД, де Мудра обговорює цю справу і називає прізвище голови Касаційного адмінсуду у складі ВС Дашутіна. Як відомо, у цьому суді розглядався позов Порошенка проти Зеленського про скасування Указу про санкції. Півтора року судового процесу представники влади перетворили на фарс, а потім під тиском Офісу Зеленського троє з пʼяти суддів підмахнули потрібне владі рішення", - зазначає адвокат Ігор Головань.

Що містить протокол НСРД

Протокол має назву "Розмова Микитася М.В. з Мудрою І.Р. за 11.04.2026 щодо впливу на розгляд справ про санкції та виконання поставлених їй задач в обмін на захист від переслідувань з боку правоохоронних органів (а.с. 207 протоколу НСРД Nº 19/8478 від 15.07.2026)".

Таким чином, вважають адвокати, в НАБУ і САП кваліфікують дії Мудрої як вплив на розгляд справ про санкції у Верховному Суді. На додаток – йдеться саме про Порошенка, якого за прикладом свого боса Мудра зневажливо називає "Пєтя".

"Тобто Мудра підтвердила, що "виконує вказівки" щодо санкцій, що вона займалась цим питанням у судах і спілкувалась з Дашутіним, щоб не допустити рішення на користь Порошенка", – зазначає адвокат.

"Ну я судами занима(н/д), я общалась мы ж с вами вместе. С Дашутиным общались. Я не (н/д), я уверена, что Дашутин точно нет.… Давайте, ну, во-первых, вы мне ставите задачи по судам. Не общаться с судами я не могу, потому что мне надо выполнять вашу задачу, это первое. Я это делаю аккуратно и буду делать аккуратно", – говорить Мудра.

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"Оскільки дії Мудрої по впливу на Верховний Суд спрямовані проти Петра Порошенка, відповідно Порошенко як лідер опозиції має бути визнаний потерпілим у цьому кримінальному провадженні", – вважає адвокат Головань.

Захист просить НАБУ зареєструвати нові кримінальні правопорушення

"Ми вважаємо, що мають бути зареєстровані додаткові склади злочину. Ми звернулися і до НАБУ, і до Офісу Генпрокурора із заявою про кримінальне правопорушення і просимо додатково зареєструвати за 364 статтею Кримінального кодексу зловживання владою або службовим становищем. А також за статтею 376, яка говорить про втручання в діяльність судових органів з метою отримати неправосудне рішення. Ми вважаємо, що саме цими статтями характеризується діяльність осіб, які зараз є підозрюваними у кримінальному провадженні НАБУ. Сподіваємося, що ці наші законні вимоги будуть виконані", – сказав Головань.

Адвокат Ілля Новіков додає: йдеться не про Порошенка, а про захист усього Верховного Суду, який є останньою твердинею, де людина може відстояти свої права. Зламають Верховний Суд – зламають державу, вважає Новіков.

"Ми звернулися з цього приводу до Вищої ради правосуддя. Це єдиний орган, уповноважений оцінювати діяльність суддів і задавати суддям конкретні питання. Ми просимо, щоб вони поставили питання пану Ігорю Дашутіну, чи дійсно він після розмови з представницею Офісу Президента прийняв таке дивне рішення, бо зазвичай ці рішення про відпустки судді таким чином не приймаються", – зауважив Новіков.

"Санкційна справа перебуває зараз на розгляді Великої Палати у Верховному Суді. Ми сподіваємося, що ця ситуація викрилася не запізно, вона допоможе нам захистити суддів Великої Палати від подальшого втручання. Бо умови та обставини, які обумовили таке втручання, нікуди не поділися.

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Редакція перевірила ці заяви та отримала підтвердження, що в матеріалах провадження НАБУ дійсно є фрагмент розмови згаданих осіб стосовно впливу на суддів з метою отримання сприятливого для відповідача (президента України) рішення.