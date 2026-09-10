Санкції проти Порошенка: адвокати подали заяви до ВРП, НАБУ і Офісу Генпрокурора щодо тиску Мудрої і Голови КАС Дашутіна на колегію суддів. ФОТО

Адвокати Петра Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань звернулися до Вищої Ради Правосуддя, НАБУ і Офісу Генпрокурора щодо тиску ексзаступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої та Голови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду на колегію суддів, яка розглядала позов до Володимира Зеленського про скасування санкцій.

Про це вони повідомили під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "ЄС".

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Мудра чинила тиск на суддів

Як стало відомо 2 вересня у ході засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України, Ірина Мудра здійснювала тиск на суддів через голову КАС ВС Ігоря Дашутіна.

Як відомо, троє з пʼяти суддів – Ольга Кашпур, Вікторія Мацедонська та Жанна Мельник-Томенко ухвалили рішення на користь влади. Натомість двоє суддів – Олеся Радишевська та Михайло Смокович – не погодились із таким вердиктом і оприлюднили свої окремі думки, в яких обґрунтували підстави для задоволення позову Порошенка і скасування указу про санкції.

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Що кажуть адвокати

"Для нас не було новиною те, що Дашутін міг своїми діями впливати на перебіг цієї справи. Бо третього квітня цього року було призначено оголошення рішення у цій справі, і це засідання було зірвано. Наказом Дашутіна судді Кашпур, яка входить до складу колегії суддів, надано відпустку з другого по третє квітня, у зв’язку з чим судове засідання, призначене на третє квітня, не відбулося. Завдяки тому, що голова суду підписав наказ про відпустку однієї з суддів саме на той час, коли мало бути рішення проголошено, на три місяці було затягнуто провадження в цій справі. Це дало можливість і час тим, хто хотів втрутитися, і тим, хто хотів повпливати на суддів, щоб вони змінили свою думку", – заявив адвокат Ілля Новіков.

"Ми звернулися з цього приводу до Вищої ради правосуддя. Це єдиний орган, уповноважений оцінювати діяльність суддів і задавати суддям конкретні питання. Ми просимо, щоб вони задали питання пану Ігорю Дашутіну, чи дійсно він після розмови з представницею Офісу Президента прийняв таке дивне рішення, бо зазвичай ці рішення про відпустки судді таким чином не приймаються", – зауважив Новіков.

Він додав, що санкційна справа перебуває зараз на розгляді Великої Палати у Верховному Суді.

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"Ми сподіваємося, що ця ситуація викрилася не запізно, вона допоможе нам захистити суддів Великої Палати від подальшого втручання. Бо умови і обставини, які обумовили таке втручання, нікуди не поділися. Бо якщо ми не захистимо Верховний Суд, то Верховний Суд не захистить нас", – наголошує Новіков.

Як додав адвокат Ігор Головань, обставини тиску на суддів КАС ВС також мають бути розслідувані у кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ.

"Ми бачимо відмивання незаконних коштів, внесення застав за своїх спільників, рейдерські захоплення – і все це в комплексі з іншими діями, пов’язаними з переслідуванням опозиції і впливом на судові органи для того, щоб ці незаконні санкції утримувати. Тому ми звернулися до НАБУ із клопотанням про визнання Петра Порошенка потерпілим у цьому кримінальному впровадженні. Оскільки дії Мудрої по впливу на Верховний Суд спрямовані проти Петра Порошенка, відповідно Порошенко як лідер опозиції має бути визнаний потерпілим у цьому кримінальному впровадженні", – вважає адвокат.

Він зауважив, що, крім того, там розслідується 209 стаття Кримінального кодексу стосовно легалізації коштів добутих незаконним шляхом.

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"Ми вважаємо, що мають бути зареєстровані додаткові склади злочину. Ми звернулися і до НАБУ, і до Офісу Генпрокурора із заявою про кримінальне правопорушення і просимо додатково зареєструвати за 364 статтею Кримінального кодексу зловживання владою або службовим становищем. А також за статтею 376, яка говорить про втручання в діяльність судових органів з метою отримати неправосудне рішення. Ми вважаємо, що саме цими статтями характеризується діяльність осіб, які зараз є підозрюваними у кримінальному провадженні НАБУ. Сподіваємося, що ці наші законні вимоги будуть виконані", – сказав Головань.