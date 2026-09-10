Санкции против Порошенко: адвокаты подали заявления в ВСП, НАБУ и Офис генпрокурора относительно давления со стороны Мудрой и председателя КАС Дашутина на коллегию судей. ФОТО

Адвокаты Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань обратились в Высший совет правосудия, НАБУ и в Офис генерального прокурора в связи с давлением со стороны бывшего заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой и председателя Кассационного административного суда в составе Верховного Суда на коллегию судей, которая рассматривала иск к Владимиру Зеленскому об отмене санкций.

Об этом они сообщили во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "ЕС".

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Мудрая оказывала давление на судей

Как стало известно 2 сентября в ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины, Ирина Мудрая оказывала давление на судей через председателя КАС ВС Игоря Дашутина.

Как известно, трое из пяти судей — Ольга Кашпур, Виктория Мацедонская и Жанна Мельник-Томенко — приняли решение в пользу власти. В свою очередь, двое судей — Олеся Радишевская и Михаил Смокович — не согласились с таким вердиктом и обнародовали свои особые мнения, в которых обосновали основания для удовлетворения иска Порошенко и отмены указа о санкциях.

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Что говорят адвокаты

"Для нас не было новостью то, что Дашутин мог своими действиями влиять на ход этого дела. Ведь третьего апреля этого года было назначено оглашение решения по этому делу, и это заседание было сорвано. Приказом Дашутина судье Кашпур, входящей в состав коллегии судей, был предоставлен отпуск со второго по третье апреля, в связи с чем судебное заседание, назначенное на третье апреля, не состоялось. Благодаря тому, что председатель суда подписал приказ об отпуске одной из судей именно на то время, когда должно было быть оглашено решение, на три месяца было затянуто производство по этому делу. Это дало возможность и время тем, кто хотел вмешаться, и тем, кто хотел повлиять на судей, чтобы они изменили свое мнение", – заявил адвокат Илья Новиков.

"Мы обратились по этому поводу в Высший совет правосудия. Это единственный орган, уполномоченный оценивать деятельность судей и задавать им конкретные вопросы. Мы просим, чтобы они задали вопрос господину Игорю Дашутину, действительно ли он после разговора с представительницей Офиса Президента принял такое странное решение, ведь обычно такие решения об отпусках судей таким образом не принимаются", – отметил Новиков.

Он добавил, что дело о санкциях сейчас находится на рассмотрении Большой палаты Верховного суда.

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"Мы надеемся, что эта ситуация раскрылась не слишком поздно, она поможет нам защитить судей Большой палаты от дальнейшего вмешательства. Ведь условия и обстоятельства, которые обусловили такое вмешательство, никуда не делись. Потому что если мы не защитим Верховный Суд, то Верховный Суд не защитит нас", – подчеркивает Новиков.

Как добавил адвокат Игорь Головань, обстоятельства давления на судей КАС ВС также должны быть расследованы в рамках уголовного производства, которое ведет НАБУ.

"Мы видим отмывание незаконных средств, внесение залогов за своих сообщников, рейдерские захваты – и все это в комплексе с другими действиями, связанными с преследованием оппозиции и воздействием на судебные органы с целью сохранения этих незаконных санкций. Поэтому мы обратились в НАБУ с ходатайством о признании Петра Порошенко потерпевшим в этом уголовном производстве. Поскольку действия Мудрой по оказанию влияния на Верховный Суд направлены против Петра Порошенко, соответственно Порошенко как лидер оппозиции должен быть признан потерпевшим в этом уголовном производстве", — считает адвокат.

Он отметил, что, кроме того, в рамках данного дела расследуется статья 209 Уголовного кодекса, касающаяся легализации средств, полученных незаконным путем.

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"Мы считаем, что должны быть зарегистрированы дополнительные составы преступления. Мы обратились и в НАБУ, и в Офис генерального прокурора с заявлением об уголовном правонарушении и просим дополнительно зарегистрировать по статье 364 Уголовного кодекса злоупотребление властью или служебным положением. А также по статье 376, которая касается вмешательства в деятельность судебных органов с целью получения несправедливого решения. Мы считаем, что именно этими статьями характеризуется деятельность лиц, которые сейчас являются подозреваемыми в уголовном производстве НАБУ. Надеемся, что эти наши законные требования будут выполнены", — сказал Головань.