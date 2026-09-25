В результате российских обстрелов произошли отключения электроэнергии в шести областях, из-за непогоды - еще в двух, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры к утру осталась без электричества часть потребителей в шести областях.

Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на утро 25 сентября сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.

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Отключения из-за обстрелов

Как отмечается, отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы.

Отключения из-за непогоды

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются около 150 населенных пунктов в Полтавской и Сумской областях.

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Ограничения не прогнозируются

Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах операторов систем распределения.



"Просим сегодня, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время — с 11:00 до 15:00 — и ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему", — добавили в Минэнерго.

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