Унаслідок російських обстрілів є знеструмлення у шести областях, через негоду - ще у двох, - Міненерго

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у шести областях.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі України станом на ранок 25 вересня розповіли в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

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Відключення через обстріли

Як зазначається, зафіксовані знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

Знеструмлення через негоду

Крім того, через негоду без електропостачання залишається близько 150 населених пунктів у Полтавській та Сумській областях.

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Обмеження не прогнозуються

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.



"Просимо сьогодні за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 11:00 до 15:00 та обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему", - додали в Міненерго.

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