РФ возит лояльных иностранных блогеров на оккупированные территории для легитимизации оккупации, - ЦПД

Россия организовала очередной пропагандистский пресс-тур на временно оккупированные территории Украины, привлекая к нему лояльных Кремлю иностранных журналистов и блогеров. В Центре противодействия дезинформации считают, что целью таких поездок является формирование у зарубежной аудитории искаженного представления о ситуации на захваченных РФ территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Центр противодействия дезинформации.

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По данным ЦПД, поездку организовали в рамках российского пропагандистского проекта "Иностранные журналисты за Россию". Это уже 13-я подобная пресс-поездка, которую курируют ресурсы, связанные с российским пропагандистом Захаром Прилепиным.

На этот раз в группу вошли 13 человек из стран Азии, Африки, Латинской Америки, Европейского Союза и США.

Иностранцев привели в травматологическое отделение, где находятся раненые дети, организовали для них круглый стол со студентами местного вуза и провели по местам, которые использует российская пропаганда.

Также участники пресс-тура встретились с главой оккупационной администрации захваченной части Донецкой области Денисом Пушилиным, который рассказывал им о якобы "развитии Донбасса".

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В ЦПД отмечают, что такие постановочные визиты призваны сформировать для иностранной аудитории картину якобы "мирной жизни" на временно оккупированных территориях и создать впечатление, что международное сообщество поддерживает российскую оккупацию.

Привлечение иностранных блогеров, по оценке Центра, также позволяет Москве распространять выгодные Кремлю нарративы в странах Глобального Юга и Запада через так называемые альтернативные источники.

"Подобные пресс-туры — это спланированные информационные операции, призванные легитимизировать оккупацию украинских земель и отвлечь внимание мира от военных преступлений армии РФ", — заявили в ЦПД.

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