РФ возить лояльних іноземних блогерів на окуповані території для легітимізації окупації, - ЦПД

Росія організувала черговий пропагандистський престур на тимчасово окуповані території України, залучивши до нього лояльних до Кремля іноземних медійників і блогерів. У Центрі протидії дезінформації вважають метою таких поїздок створення для закордонної аудиторії викривленого уявлення про ситуацію на захоплених РФ територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Центр протидії дезінформації.

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За даними ЦПД, поїздку організували в межах російського пропагандистського проєкту "Іноземні журналісти за Росію". Це вже 13-й такий престур, який курують ресурси, пов’язані з російським пропагандистом Захаром Прилєпіним.

Цього разу до групи увійшли 13 осіб із країн Азії, Африки, Латинської Америки, Європейського Союзу та США.

Іноземців привели до травматологічного відділення, де перебувають поранені діти, організували для них круглий стіл зі студентами місцевого вишу та провели місцями, які використовує російська пропаганда.

Також учасники престуру зустрілися з ватажком окупаційної адміністрації захопленої частини Донеччини Денисом Пушиліним, який розповідав їм про нібито "розвиток Донбасу".

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У ЦПД наголошують, що такі постановочні візити мають сформувати для іноземної аудиторії картинку нібито "мирного життя" на тимчасово окупованих територіях та створити враження, що міжнародна спільнота підтримує російську окупацію.

Залучення іноземних блогерів, за оцінкою Центру, також дозволяє Москві поширювати вигідні Кремлю наративи в країнах Глобального Півдня та Заходу через так звані альтернативні джерела.

"Подібні престури – це сплановані інформаційні операції, покликані легітимізувати окупацію українських земель та відвернути увагу світу від воєнних злочинів армії РФ", – заявили в ЦПД.

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