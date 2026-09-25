Россия готовит украинских школьников на ВОТ к службе в силовых структурах РФ: Save Ukraine расследовала обучение детей управлению дронами, - Кулеба

Команда Save Ukraine расследовала подготовку украинских школьников на временно оккупированной территории Донецкой области к службе в российских силовых структурах. В школе Ждановки детей из так называемого "подшефного класса" Росгвардии обучают управлению беспилотниками, а занятия проводит действующий российский спецназовец.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о результатах расследования рассказал основатель и руководитель Save Ukraine Николай Кулеба.

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По его словам, внимание команды привлекла публикация оккупационных СМИ о мастер-классе по управлению БПЛА для школьников. Save Ukraine проанализировала обнародованные материалы и установила, что речь идет о школе №1 во временно оккупированной Ждановке Донецкой области.

Школьников готовят к службе в российских силовых структурах

Как отметил Кулеба, оккупационные власти официально называют учеников "подшефным классом Росгвардии". По данным расследования, сотрудничество школы с российским силовым ведомством не ограничивается отдельными занятиями: дети регулярно носят специализированную военную форму, а обучение ориентировано на их дальнейшую службу в силовых структурах РФ.

"Это не разовая лекция, а жесткая институциональная связь между школой и карательным ведомством. Школьники здесь постоянно носят специализированную военную форму, а учебная программа целенаправленно готовит их к службе в силовых структурах РФ", — заявил Кулеба.

Во время одного из занятий перед школьниками выступал действующий сотрудник российского ОМОНа. По словам Кулебы, на фотографиях виден шеврон подразделения, участвующего в боевых действиях против Украины.

Спецназовец обучал подростков управлению беспилотниками с помощью компьютерного симулятора. Части детей также разрешили попрактиковаться с настоящим квадрокоптером.

"Управление боевыми дронами — это не игра, а навык владения современным оружием. Сегодня подросток управляет беспилотником в школьном классе, а завтра Россия использует его как дешевый и подготовленный ресурс для разведки или диверсий в реальных боях против нас", — подчеркнул руководитель Save Ukraine.

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В Save Ukraine обратили внимание на скрытые лица детей

Особое внимание в ходе расследования команда уделила тому, что на опубликованных Росгвардией фотографиях лица школьников скрыты. Кулеба отметил, что обычно оккупационные структуры открыто публикуют фотографии детей в военной форме в своих пропагандистских материалах.

По его мнению, сокрытие лиц в данном случае может свидетельствовать об отношении российских силовых структур к этим подросткам как к будущему кадровому резерву. В то же время это оценка Save Ukraine, а не независимо установленный факт.

"Уже сейчас силовики относятся к этим детям как к своему кадровому резерву. Они скрывают лица будущих диверсантов, утаивая их данные так же тщательно, как и данные действующих российских военных", — заявил Кулеба.

По приведенным им данным, по состоянию на 2026 год на временно оккупированных территориях Украины россияне создали не менее 479 кадетских и подшефных классов.

"Россия системно выращивает армию из наших детей для своих будущих войн", — подчеркнул Кулеба.

Он предупредил, что длительное пребывание украинских детей в условиях российской оккупации усиливает влияние милитаризованного воспитания и российской пропаганды.

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