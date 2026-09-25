Росія готує українських школярів на ТОТ до служби у силових структурах РФ: Save Ukraine розслідувала навчання дітей керуванню дронами, - Кулеба

Команда Save Ukraine розслідувала підготовку українських школярів на тимчасово окупованій Донеччині до служби в російських силових структурах. У школі Жданівки дітей із так званого підшефного класу Росгвардії навчають керувати безпілотниками, а заняття проводить чинний російський спецпризначенець.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про результати розслідування розповів засновник і керівник Save Ukraine Микола Кулеба.

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За його словами, увагу команди привернула публікація окупаційного медіа про майстер-клас з управління БПЛА для школярів. Save Ukraine проаналізувала оприлюднені матеріали та встановила, що йдеться про школу №1 у тимчасово окупованій Жданівці Донецької області.

Школярів готують до служби у російських силових структурах

Як зазначив Кулеба, окупаційна влада офіційно називає учнів "підшефним класом Росгвардії". За даними розслідування, співпраця школи з російським силовим відомством не обмежується окремими заняттями: діти регулярно носять спеціалізовану військову форму, а навчання орієнтоване на їхню подальшу службу в силових структурах РФ.

"Це не разова лекція, а жорсткий інституційний зв'язок між школою та каральним відомством. Школярі тут постійно носять спеціалізовану військову форму, а навчальна програма цілеспрямовано готує їх до служби в силових структурах РФ", – заявив Кулеба.

Під час одного із занять перед школярами виступав чинний співробітник російського ОМОНу. За словами Кулеби, на фотографіях видно шеврон підрозділу, який бере участь у бойових діях проти України.

Спецпризначенець навчав підлітків керувати безпілотниками за допомогою комп'ютерного симулятора. Частині дітей також дозволили практикуватися зі справжнім квадрокоптером.

"Управління бойовими дронами – це не гра, а навичка володіння сучасною зброєю. Сьогодні підліток керує безпілотником у шкільному класі, а завтра Росія використає його як дешевий і підготовлений ресурс для розвідки чи диверсій у реальних боях проти нас", – наголосив керівник Save Ukraine.

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У Save Ukraine звернули увагу на приховані обличчя дітей

Окрему увагу під час розслідування команда звернула на те, що на оприлюднених Росгвардією фотографіях обличчя школярів приховані. Кулеба зазначив, що зазвичай окупаційні структури відкрито публікують фотографії дітей у військовій формі у своїх пропагандистських матеріалах.

На його думку, приховування облич у цьому випадку може свідчити про ставлення російських силових структур до цих підлітків як до майбутнього кадрового резерву. Водночас це є оцінкою Save Ukraine, а не незалежно встановленим фактом.

"Вже зараз силовики ставляться до цих дітей як до свого кадрового резерву. Вони ховають обличчя майбутніх диверсантів, приховуючи їхні дані так само ретельно, як і дані діючих російських військових", – заявив Кулеба.

За наведеними ним даними, станом на 2026 рік на тимчасово окупованих територіях України росіяни створили щонайменше 479 кадетських та підшефних класів.

"Росія системно вирощує армію з наших дітей для своїх майбутніх воєн", – наголосив Кулеба.

Він застеріг, що тривале перебування українських дітей в умовах російської окупації посилює вплив мілітаризованого виховання та російської пропаганди.

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