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Новости Помощь Украине от Европы Финансовая помощь от МВФ
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Зеленский о 27-миллиардном дефиците: ЕС и МВФ готовы поддержать Украину

Зеленский о дефиците бюджета

Европейский Союз и Международный валютный фонд положительно отреагировали на потребность Украины в финансировании для покрытия дефицита госбюджета и готовы поддержать нашу страну.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, Зеленский напомнил, что провел встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Реакция ЕС и МВФ нормальная, позитивная и конструктивная. Все понимают, что покрыть этот дефицит очень важно. Все понимают, что Украина не может оставаться в одиночестве и что нужно больше инвестировать в дроны и ракеты украинского производства. Потому что большая часть этого дефицита — это именно средства на эти цели", — рассказал президент.

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Он подчеркнул, что ЕС поддерживает Украину, а МВФ будет продолжать программы.

"Здесь я получил позитивный сигнал от наших партнеров", — добавил он.

Дальнейшие действия

По словам Зеленского, дальнейшую работу над финансовым пакетом проведут премьер-министр, министр финансов и глава Службы внешней разведки. В ближайшее время они должны провести отдельную встречу в Украине или Брюсселе.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25990) МВФ (3337) Евросоюз (18953)
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Топ комментарии
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Оманська Гнида взяла в заручнику Україну і шантажує ЄС та всіх
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25.09.2026 12:19 Ответить
+8
Це вже треш якийсь, на головній 7 новин із 10 зі згадкою Зеленського. Болота не нагадує часом? Умисне створення враження, що без президента в країні нічого не робиться і не працює?
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25.09.2026 12:23 Ответить
+7
Завалять Україну баблом? - не подавіться там - на верху
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25.09.2026 12:12 Ответить

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