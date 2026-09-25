Зеленский о 27-миллиардном дефиците: ЕС и МВФ готовы поддержать Украину
Европейский Союз и Международный валютный фонд положительно отреагировали на потребность Украины в финансировании для покрытия дефицита госбюджета и готовы поддержать нашу страну.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
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Так, Зеленский напомнил, что провел встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Реакция ЕС и МВФ нормальная, позитивная и конструктивная. Все понимают, что покрыть этот дефицит очень важно. Все понимают, что Украина не может оставаться в одиночестве и что нужно больше инвестировать в дроны и ракеты украинского производства. Потому что большая часть этого дефицита — это именно средства на эти цели", — рассказал президент.
Он подчеркнул, что ЕС поддерживает Украину, а МВФ будет продолжать программы.
"Здесь я получил позитивный сигнал от наших партнеров", — добавил он.
Дальнейшие действия
По словам Зеленского, дальнейшую работу над финансовым пакетом проведут премьер-министр, министр финансов и глава Службы внешней разведки. В ближайшее время они должны провести отдельную встречу в Украине или Брюсселе.
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