Зеленский о 27-миллиардном дефиците: ЕС и МВФ готовы поддержать Украину

Европейский Союз и Международный валютный фонд положительно отреагировали на потребность Украины в финансировании для покрытия дефицита госбюджета и готовы поддержать нашу страну.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, Зеленский напомнил, что провел встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Реакция ЕС и МВФ нормальная, позитивная и конструктивная. Все понимают, что покрыть этот дефицит очень важно. Все понимают, что Украина не может оставаться в одиночестве и что нужно больше инвестировать в дроны и ракеты украинского производства. Потому что большая часть этого дефицита — это именно средства на эти цели", — рассказал президент.

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Он подчеркнул, что ЕС поддерживает Украину, а МВФ будет продолжать программы.

"Здесь я получил позитивный сигнал от наших партнеров", — добавил он.

Дальнейшие действия

По словам Зеленского, дальнейшую работу над финансовым пакетом проведут премьер-министр, министр финансов и глава Службы внешней разведки. В ближайшее время они должны провести отдельную встречу в Украине или Брюсселе.

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