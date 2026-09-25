Зеленський про $27-мільярдний дефіцит: ЄС і МВФ готові підтримати Україну

Європейський Союз та Міжнародний валютний фонд позитивно відреагували на потребу України у фінансуванні для покриття дефіциту держбюджету та готові підтримати нашу країну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Зеленський нагадав, що мав зустрічі з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Є нормальна позитивна і конструктивна реакція ЄС і МВФ. Всі розуміють, що цей дефіцит покрити дуже важливо. Усі розуміють, що Україна не може бути наодинці і що треба більше інвестувати в дрони та ракети українського виробництва. Тому що більшість цього дефіциту – це саме кошти на це", - розповів президент.

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Він наголосив, що ЄС підтримує Україну, МВФ продовжуватиме програми.

"Тут я отримав позитив від наших партнерів", - додав він.

Подальші дії

За словами Зеленського, подальшу роботу над фінансовим пакетом проведуть прем’єр-міністр, міністр фінансів та голова Служби зовнішньої розвідки. Найближчим часом вони мають провести окрему зустріч в Україні або Брюсселі.

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