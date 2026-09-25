Идентифицирован российский командир, использовавший пленных в качестве "живого щита" в Сумской области, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры правоохранители установили личность командира батальона армии РФ, который, по данным следствия, отдал приказ использовать украинских военнопленных и гражданских женщин для прикрытия отступления российской колонны. Ему заочно было предъявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

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По данным прокуратуры, 1 марта 2022 года около 300 российских военных на 45 единицах техники двигались по территории Сумской области в направлении государственной границы Украины.

Чтобы избежать обстрела со стороны Сил обороны Украины и обеспечить отход колонны, командир, по версии следствия, приказал использовать шестерых украинских военнопленных и двух гражданских женщин в качестве "живого щита".

Пленных и женщин заставили ехать впереди колонны

По данным следствия, пленных и гражданских лиц посадили в автомобили, которые двигались впереди российской военной колонны.

Оккупанты рассчитывали, что украинские военные не будут открывать огонь из-за угрозы жизни людей, которых использовали для прикрытия.

Подозреваемый — 45-летний уроженец Калужской области РФ. На момент совершения преступления он командовал батальоном 1-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии РФ.

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Командиру заочно сообщили о подозрении

Мужчине заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

К документированию этого эпизода привлекли мобильную команду правосудия "Север" международной организации Global Rights Compliance. Совместно специалисты проводили картирование, структурирование и анализ доказательств.

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