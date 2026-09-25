Ідентифіковано російського командира, який використав полонених як "живий щит" на Сумщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури правоохоронці ідентифікували командира батальйону армії РФ, який, за даними слідства, наказав використати українських військовополонених і цивільних жінок для прикриття відступу російської колони. Йому заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.
За даними прокуратури, 1 березня 2022 року близько 300 російських військових на 45 одиницях техніки рухалися територією Сумської області у напрямку державного кордону України.
Щоб уникнути вогню Сил оборони України та забезпечити відхід колони, командир, за версією слідства, наказав використати шістьох українських військовополонених і двох цивільних жінок як "живий щит".
Полонених і жінок змусили їхати попереду колони
За даними слідства, полонених і цивільних посадили в автомобілі, які рухалися попереду російської військової колони.
Окупанти розраховували, що українські військові не відкриватимуть вогонь через загрозу життю людей, яких використовували для прикриття.
Підозрюваним є 45-річний уродженець Калузької області РФ. На момент скоєння злочину він командував батальйоном 1-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії РФ.
Командиру повідомили про підозру заочно
Чоловіку заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.
До документування цього епізоду залучили мобільну команду правосуддя "Північ" міжнародної організації Global Rights Compliance. Спільно фахівці проводили мапування, структурування та аналіз доказів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль