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Новини Воєнні злочини російських окупантів
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Ідентифіковано російського командира, який використав полонених як "живий щит" на Сумщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури правоохоронці ідентифікували командира батальйону армії РФ, який, за даними слідства, наказав використати українських військовополонених і цивільних жінок для прикриття відступу російської колони. Йому заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

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За даними прокуратури, 1 березня 2022 року близько 300 російських військових на 45 одиницях техніки рухалися територією Сумської області у напрямку державного кордону України.

Щоб уникнути вогню Сил оборони України та забезпечити відхід колони, командир, за версією слідства, наказав використати шістьох українських військовополонених і двох цивільних жінок як "живий щит".

РФ використала полонених і цивільних як "живий щит" на Сумщині

Полонених і жінок змусили їхати попереду колони

За даними слідства, полонених і цивільних посадили в автомобілі, які рухалися попереду російської військової колони.

Окупанти розраховували, що українські військові не відкриватимуть вогонь через загрозу життю людей, яких використовували для прикриття.

РФ використала полонених і цивільних як "живий щит" на Сумщині

Підозрюваним є 45-річний уродженець Калузької області РФ. На момент скоєння злочину він командував батальйоном 1-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії РФ.

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Командиру повідомили про підозру заочно

Чоловіку заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

РФ використала полонених і цивільних як "живий щит" на Сумщині

Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

До документування цього епізоду залучили мобільну команду правосуддя "Північ" міжнародної організації Global Rights Compliance. Спільно фахівці проводили мапування, структурування та аналіз доказів.

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Автор: 

Сумська область (4991) Офіс Генпрокурора (3840)
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Топ коментарі
+18
Чому ібло заблюрене? Воно ж у розшуку?
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25.09.2026 12:36 Відповісти
+15
мля,коли вже єдало цих покидьків не будуть замолевувати,від кого треба ховати свинячу рожу цього вбивця ????????????????????????
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25.09.2026 12:45 Відповісти
+8
Хто небудь взагалі розуміє що з кацапами "минєтакіє" не пройде? Зовсім. Жорстокість до цих андрофагів повинна бути в рази більша. Чому? Тому що кацапи-андрофаги. Власне ....*****,ну це ж елементарна логіка.
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25.09.2026 12:21 Відповісти

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