Ідентифіковано російського командира, який використав полонених як "живий щит" на Сумщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури правоохоронці ідентифікували командира батальйону армії РФ, який, за даними слідства, наказав використати українських військовополонених і цивільних жінок для прикриття відступу російської колони. Йому заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

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За даними прокуратури, 1 березня 2022 року близько 300 російських військових на 45 одиницях техніки рухалися територією Сумської області у напрямку державного кордону України.

Щоб уникнути вогню Сил оборони України та забезпечити відхід колони, командир, за версією слідства, наказав використати шістьох українських військовополонених і двох цивільних жінок як "живий щит".

Полонених і жінок змусили їхати попереду колони

За даними слідства, полонених і цивільних посадили в автомобілі, які рухалися попереду російської військової колони.

Окупанти розраховували, що українські військові не відкриватимуть вогонь через загрозу життю людей, яких використовували для прикриття.

Підозрюваним є 45-річний уродженець Калузької області РФ. На момент скоєння злочину він командував батальйоном 1-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії РФ.

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Командиру повідомили про підозру заочно

Чоловіку заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

До документування цього епізоду залучили мобільну команду правосуддя "Північ" міжнародної організації Global Rights Compliance. Спільно фахівці проводили мапування, структурування та аналіз доказів.

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