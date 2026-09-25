Генштаб подтвердил поражение двух НПЗ и РЛС РФ: на предприятиях вспыхнули пожары
Генеральный штаб подтвердил нанесение ударов по ряду военных, топливно-энергетических и промышленных объектов России 24 сентября и в ночь на 25 сентября. В частности, под удар попали два нефтеперерабатывающих завода, а в районе Новошахтинска — две российские радиолокационные станции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В Перми поражен НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"
В Перми Пермского края РФ зафиксировано поражение нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На территории предприятия после атаки возник пожар.
По данным Сил обороны, мощность переработки завода составляет около 13 млн тонн нефти в год. Предприятие производит топливо и другую нефтепродукцию и, по сообщению украинской стороны, участвует в обеспечении российских войск горюче-смазочными материалами.
В Новошахтинске горел НПЗ, поражены две РЛС
В Ростовской области РФ поражен Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. На территории предприятия также зафиксирован пожар.
Кроме того, в районе Новошахтинска подтверждено поражение российских радиолокационных станций 64Л6 "Гамма-С1" и 39Н6 "Каста-2Е2".
Мощность Новошахтинского НПЗ оценивается примерно в 7,5 млн тонн нефти в год. Предприятие является одним из поставщиков нефтепродуктов на юге РФ.
"Поражение предприятий нефтеперерабатывающей отрасли является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации.
Работа по ключевым военным и инфраструктурным целям российского агрессора продолжается", — подчеркнули в Генштабе.
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