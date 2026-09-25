Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ та РЛС РФ: на підприємствах спалахнули пожежі

Генштаб підтвердив ураження низки військових, паливно-енергетичних та промислових об’єктів Росії 24 вересня та в ніч на 25 вересня. Зокрема, під удар потрапили два нафтопереробні заводи, а в районі Новошахтинська - дві російські радіолокаційні станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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У Пермі уражено НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"

У Пермі Пермського краю РФ зафіксовано ураження нафтопереробного заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На території підприємства після атаки виникла пожежа.

За даними Сил оборони, потужність переробки заводу становить близько 13 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо та іншу нафтопродукцію і, за повідомленням української сторони, залучене до забезпечення російських військ паливно-мастильними матеріалами.

У Новошахтинську горів НПЗ, уражено дві РЛС

У Ростовській області РФ уражено Новошахтинський нафтопереробний завод. На території підприємства також зафіксували пожежу.

Крім того, у районі Новошахтинська підтверджено ураження російських радіолокаційних станцій 64Л6 "Гамма-С1" та 39Н6 "Каста-2Е2".

Потужність Новошахтинського НПЗ оцінюється приблизно у 7,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство є одним із постачальників нафтопродуктів на півдні РФ.

"Ураження підприємств нафтопереробної галузі є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації.

Робота по ключових військових та інфраструктурних цілях російського агресора триває", - наголосили у Генштабі.

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