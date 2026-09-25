Министра спорта РФ Дегтярева будут судить заочно за финансирование российского подразделения, воевавшего под Бахмутом, - СБУ
Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении министра спорта РФ Михаила Дегтярева и передала обвинительный акт в суд. По данным следствия, российский чиновник финансировал подразделение оккупационных войск, которое участвовало в боях против Сил обороны Украины в районе Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Службе безопасности Украины.
По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения Дегтярев занимал должность губернатора Хабаровского края РФ. Тогда он, как утверждает СБУ, финансировал создание местного батальона для участия в боевых действиях в Донецкой области.
Правоохранители зафиксировали участие этого подразделения в штурмах позиций украинских военных в районе Бахмута.
Дегтярев, согласно материалам дела, финансировал закупку провизии, тактической амуниции, специальной одежды и другого военного снаряжения для личного состава подразделения.
Следствие также установило, что в марте 2014 года Дегтярев был депутатом Госдумы РФ от ЛДПР и имел статус помощника тогдашнего лидера партии Владимира Жириновского.
По утверждению СБУ, в этот период он участвовал в финансировании террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", а также открыл представительство "ДНР" в Москве.
Находясь на посту министра спорта РФ с 2024 года, Дегтярев неоднократно посещал временно оккупированные территории Украины для проведения пропагандистских мероприятий в поддержку кремлевского режима.
Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, финансировании соответствующих действий, незаконном пересечении государственной границы и оправдании российской агрессии.
Поскольку Дегтярев находится на территории России, продолжаются меры по привлечению его к ответственности.
Расследование проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
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