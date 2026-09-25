Міністра спорту РФ Дегтярьова заочно судитимуть за фінансування російського підрозділу, який воював під Бахмутом, - СБУ

Служба безпеки України завершила розслідування щодо міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова та передала обвинувальний акт до суду. За даними слідства, російський посадовець фінансував підрозділ окупаційних військ, який брав участь у боях проти Сил оборони України в районі Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Службі безпеки України.

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За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Дегтярьов обіймав посаду губернатора Хабаровського краю РФ. Тоді він, як стверджує СБУ, фінансував створення місцевого батальйону для участі у бойових діях на Донеччині.

Правоохоронці задокументували участь цього підрозділу у штурмах позицій українських військових у районі Бахмута.

Дегтярьов, за матеріалами справи, фінансував закупівлю провізії, тактичної амуніції, спеціального одягу та іншого військового спорядження для особового складу підрозділу.

Слідство також встановило, що у березні 2014 року Дегтярьов був депутатом Держдуми РФ від ЛДПР та мав статус помічника тодішнього лідера партії Володимира Жириновського.

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За твердженням СБУ, у цей період він брав участь у фінансуванні терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", а також відкривав представництво "ДНР" у Москві.

Перебуваючи на посаді міністра спорту РФ із 2024 року, Дегтярьов неодноразово відвідував тимчасово окуповані території України для проведення пропагандистських заходів на підтримку кремлівського режиму.

Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, фінансування відповідних дій, незаконного перетину державного кордону та виправдовування російської агресії.

Оскільки Дегтярьов перебуває на території Росії, тривають заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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