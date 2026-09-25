Готував ракетний удар по цехах з виробництва БпЛА на заході України: викрито агента ФСБ, - СБУ. ФОТО

Викрито ще одного коригувальника ФСБ, яким виявився завербований ворогом мешканець Львівщини, що працював на виробництві безпілотних систем Сил оборони на заході України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Російський агент мав навести ракетну атаку рашистів по об’єкту, щоб зашкодити безперебійному постачанню ударних та розвідувальних БпЛА для українських захисників. Щоб виконати агентурне завдання, фігурант намагався "злити" ФСБ геолокації адміністративних, виробничих та складських приміщень потенційної "цілі".

Також ворог сподівався отримати від "крота" інформацію про час перебування на режимному об’єкті найбільшої кількості людей.

Також дивіться: СБУ затримала "крота" ФСБ у ЗСУ, який готував ракетний удар по ремонтному батальйону з відновлення дронів. ВIДЕО

Затримання зрадника

Зазначається, що співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента.

Під час обшуків у затриманого виявлено планшет, який він приховано використовував для отримання і передачі розвідданих, а також для зв’язку із куратором від ФСБ.

Встановлено, що фігурант був завербований російською спецслужбою через телеграм-канал з пошуку "легких" заробітків.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також читайте: РФ шукає дані про ОПК України через агентів, Telegram і стеження, а не реєстри, - YouControl

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.