СБУ затримала "крота" ФСБ у ЗСУ, який готував ракетний удар по ремонтному батальйону з відновлення дронів. ВIДЕО

Військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила та затримала агента ФСБ, який служив у лавах Сил оборони на Харківщині та готував російський ракетний удар по власному підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, російським агентом виявився мобілізований військовослужбовець, який проходив службу в мотопіхотній бригаді ЗСУ. Він працював майстром-електриком із ремонту безпілотних комплексів та паралельно збирав для російської спецслужби інформацію про місця дислокації свого з’єднання і суміжних підрозділів.

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СБУ задокументувала, як фігурант намагався скоригувати російський ракетний удар по ремонтному батальйону, де відновлювали українські безпілотні авіаційні комплекси. Для цього він передав куратору з ФСБ координати розташування рембату.

Перед запланованим ударом агент збирався завчасно залишити територію військової частини. Як привід він планував використати поїздку до шпиталю.

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Однак реалізувати задум не вдалося. Співробітники військової контррозвідки затримали російського крота у службовому автомобілі, коли той уже виїхав за межі військової частини. Одночасно СБУ провела заходи для убезпечення місць розташування українських військових.

За матеріалами слідства, чоловіка завербували ще до мобілізації. Для встановлення контакту та залучення його до співпраці ФСБ використала родичку фігуранта, яка проживає в Росії.

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Під час обшуків у затриманого вилучили п’ять смартфонів, які він по черзі використовував для прихованого спілкування з російською спецслужбою.

Слідчі СБУ повідомили військовослужбовцю про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Суд залишив підозрюваного під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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