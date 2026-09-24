СБУ задержала "крота" ФСБ в ВСУ, который готовил ракетный удар по ремонтному батальону по восстановлению дронов

Военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего Вооруженными силами Украины разоблачила и задержала агента ФСБ, который служил в рядах Сил обороны в Харьковской области и готовил российский ракетный удар по собственному подразделению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным следствия, российским агентом оказался мобилизованный военнослужащий, проходивший службу в мотопехотной бригаде ВСУ. Он работал мастером-электриком по ремонту беспилотных комплексов и параллельно собирал для российской спецслужбы информацию о местах дислокации своего соединения и смежных подразделений.

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СБУ зафиксировала, как фигурант пытался скорректировать российский ракетный удар по ремонтному батальону, где восстанавливали украинские беспилотные авиационные комплексы. Для этого он передал куратору из ФСБ координаты расположения рембата.

Перед запланированным ударом агент собирался заранее покинуть территорию воинской части. В качестве предлога он планировал использовать поездку в госпиталь.

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Однако реализовать замысел не удалось. Сотрудники военной контрразведки задержали российского "крота" в служебном автомобиле, когда тот уже выехал за пределы воинской части. Одновременно СБУ провела мероприятия по обеспечению безопасности мест дислокации украинских военных.

По материалам следствия, мужчину завербовали еще до мобилизации. Для установления контакта и привлечения его к сотрудничеству ФСБ использовала родственницу фигуранта, проживающую в России.

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В ходе обысков у задержанного изъяли пять смартфонов, которые он поочередно использовал для скрытого общения с российской спецслужбой.

Следователи СБУ сообщили военнослужащему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, то есть государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Суд оставил подозреваемого под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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